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Найдено еще одно полезное свойство красного вина

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  • 28.08.2019, 13:10
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Найдено еще одно полезное свойство красного вина

Группа исследователей проверила пользу спиртных напитков на кишечный микробиом.

Исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, показало, что люди, которые пьют красное вино в умеренных количествах, имеют более разнообразную микрофлору кишечника, что является признаком его здоровья, пишет News.ua.

В статье, опубликованной в журнале Gastroenterology, группа исследователей Лондонского королевского колледжа исследовала влияние пива, сидра, красного вина, белого вина и крепких спиртных напитков на кишечный микробиом и последующее здоровье в группе из 916 добровольцев.

Авторы обнаружили у любителей красного вина более разнообразную микрофлору по сравнению с остальными участниками эксперимента. При этом живое пиво, которое ранее считалось полезным для микробиома, не показало того же эффекта.


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