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ОБСЕ: В связи с освобождением Вышинского должны освободить Сущенко и Сенцова

  • 29.08.2019, 8:51
ОБСЕ: В связи с освобождением Вышинского должны освободить Сущенко и Сенцова

Россия должна сделать ответный шаг.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение представителя российского агентства РИА "Новости" Кирилла Вышинского в Украине и призвал к освобождению незаконного заключенных в России журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова.

"Освобождение журналиста – это всегда хорошо, и приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец свободен после такого длительного и сложного досудебного ареста", - сказал Дезир.

Он призвал снять все обвинения с Вышинского во время следующего судебного заседания.

"В связи с этим я призываю освободить всех других задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова в России", - добавил представитель ОБСЕ.


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