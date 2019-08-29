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«Баста»: Почему ГАИ устраивает облавы на отдельных дорогах?

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  • 29.08.2019, 9:44
  • 4,060
«Баста»: Почему ГАИ устраивает облавы на отдельных дорогах?

Сотрудники ГАИ обходят стороной проблемные участки.

В телеграм-канале «Баста» приводят письмо читатели из Лепеля:

- Последние недели сотрудники ГАИ устраивают облавы на дорогах - проверяют техосмотр и, соответственно, уплату дорожного сбора. Стоят почему-то, в основном, у райисполкома и на выездах на трассу М3.

А вот на таких дорогах, как на фото - а их большинство - водителей не проверяют. Интересно, почему?

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