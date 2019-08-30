«Баста»: Шоколад, кортик и лен Лукашенко не помогли 20 30.08.2019, 9:59

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Советник Дональда Трампа настаивал на соблюдении белорусскими властями прав человека.

Об этом пишет телеграм-канал Баста.

- Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон о санкциях в отношении режима Лукашенко:

«Я думаю, мы будем говорить о ряде санкций из-за беспокойства о правах человека или нераспространении оружия. И посмотрим, сможем ли мы проработать эти проблемы. Я думаю, это будет важный и тяжелый разговор, но его стоит вести».

Шоколад, кортик и лён не помогли, - пишет телеграм-канал.

Напомним, вчера в Минске состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с белорусским диктатором Лукашенко. Встреча продолжалась 2,5 часа. По ее окончании Лукашенко подарил высокопоставленному представителю правительства США шоколад, а также передал Дональду Трампу кортик, а его супруге Мелании Трамп скатерть и салфетки из льна. А после встречи с Болтоном диктатор пошел собирать арбузы.