Кремль признал «своим» водителя «Бука», сбившего Boing MH17 на Донбассе 10 30.08.2019, 17:55

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Владимир Цемах

Владимира Цемаха требуют обменять на Олега Сенцова?

Неделю назад Россия и Украина уже согласовали список обмена пленными, но внезапно российским переговорщикам из Кремля сверху было спущено требование: добавить в список Владимира Цемаха, оператора «Бука» (из которого был сбит Boing MH17), об этом сообщают источники The Insider, знакомые с ходом переговоров. Более того, российская сторона поставила условие: без Цемаха обмен не состоится вообще. По данным источников, Владимир Зеленский пока склоняется к тому, чтобы согласиться на это условие, чтобы вернуть украинских моряков и Олега Сенцова (уже согласованных в списке на обмен), однако это может вызвать сильное недовольство со стороны Голландии — Цемах является ключевым подозреваемым по делу о сбитом «Боинге», именно он командовал ПВО в Снежном в июле-августе 2014 года, когда там был сбит самолет, и он лично прятал «Бук» после инцидента.

Любопытно, что Цемах является гражданином Украины, то есть формально у Москвы нет никаких оснований требовать его обмена, ведь по официальной версии никаких российских «Буков» в том районе не было вовсе и самолет был сбит из украинской зенитной установки (или украинским истребителем — у Кремля много официальных версий).

Участие Цемаха в судебном процессе важно не только потому, что он значимый подозреваемый, но и потому, что это выведет процесс на новую стадию: Россия представит своих адвокатов и те будут вынуждены публично защищать свою позицию. Если же обвиняемые в суде не выступают, России намного проще игнорировать этот процесс.

Также интересно, что Россия включила в список обмена семь ГРУшников, участвовавших в ряде покушений на офицеров СБУ, хотя раньше отрицала их причастность. Среди них и бывший личный охранник Евкурова и экс-замглавы администрации Ингушетии Тимур Дзортов.

Также среди включенных Кремлем в список на обмен - Юлия Просолова, подложившая бомбу под машину полковника СБУ Александра Хараберюша в 2017 году (контрразведчик погиб при взрыве). Просолову выманили на территорию Украины, она уже дала признательные показания.

И обмен Цемаха, и обмен ГРУшников может стать опасным прецедентом для Украины — в следующий раз в такой ситуации арестованные будут снова рассчитывать на то, что их обменяют, а в этих условиях давать показания не просто бессмысленно, но и опасно (спасибо в России за это не скажут). Кроме того, это будет означать, что засылать в Украину наемных убийц можно практически безнаказанно. Зеленский оказался перед сложной дилеммой, с одной стороны, он может испортить отношения с Голландией и собственными силовиками, а с другой — расстроить воодушевленную общественность, которая с нетерпением ждет возвращения на родину украинских моряков и Олега Сенцова. И все же пока ожидается, что обмен состоится, планируемая дата — понедельник, 2 сентября.