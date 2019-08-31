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NEXTA: Кому нужны эти лукашенковские чемпионаты и стадионы?

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  • 31.08.2019, 17:45
NEXTA: Кому нужны эти лукашенковские чемпионаты и стадионы?

Наглядная демонстрация того, что никому.

- Вчера на Минском стадионе "Динамо" наглядно продемонстрировали, что было бы с "Голодными играми", если бы в качестве зрителей на них принудительно не сгоняли студентов, школьников и работников госорганизаций. Там проходило достаточно важное для отечественного спорта событие - Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике.

Но на него никто не пришёл. Трибуны так и остались пустыми, несмотря на все старания атлетов.

"Спортивная нация" - много раз говорил нам Лукашенко. И уверял, что спорт лучше медицины, а значит - стадионы лучше поликлиник, - пишет тедеграм-канал NEXTA.


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