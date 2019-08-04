Вероника Мищенко: Лукашенко должен уйти, чтобы Беларусь стала страной для жизни 2 4.08.2019, 12:45

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Вероника Мищенко

Спрос на критику власти растет.

Вероника Мищенко, видеомаркетолог, член Народной Грамады Николая Статкевича, дала интервью каналу “Страна для Жизни” Сергея Тихановского. Она рассказала о ситуации в белорусской политике и о белорусском Youtube.

Вероника приняла решение участвовать в парламентской кампании 2019 года. По ее словам, “это не про выборы”. В Беларуси нет выборов, поэтому она не ставит своей целью попасть в белорусский "парламент".

Но участие в парламентской кампании дает легальную возможность для проведения митингов, пикетов, общения с населением по всей стране. Также это возможность “расшатать ситуацию” и при необходимости дать ответ на возможный "референдум" о присоединении к России.

“Я реалист. Я знаю, в какой стране я живу. Я хочу эту страну изменить, чтобы в ней были нормальные депутаты”.

“Народная Грамада — это социал-демократическая партия. Все, чего мы добиваемся — это честные выборы, независимый суд. Что нам, предпринимателям, нужно? Чтобы законы работали и чтобы нам не мешали работать. И чтобы постоянно не меняли правила. Чтобы Беларусь стала страной для жизни. Чтобы президента избирали”.

"Для чего мы идем на "выборы"? Мы не стремимся, чтобы нас зарегистрировали. Когда будет идти сбор подписей, мы совершенно безнаказанно можем стоять и доносить свою точку зрения до людей. Мы идем под лозунгом "Лукашенко должен уйти". Эту кампанию мы будем вести до 2020 года".

"Нужно ли идти на "выборы"? Нет, потому что наш голос никто не учтет. Я думаю, что нужно идти на площадь".

Много говорили о белорусских влогерах (видеоблогерах). В последние годы Youtube стал для многих белорусов основным источником информации о положении дел в стране.

80 процентов белорусов хотят перемен. Спрос на критику власти растет. Поэтому самые известные политические влогеры — те, которые резко критикуют власть. После маршей "тунеядцев" 2017 года именно такие влогеры стали для белорусов отдушиной в трясине новостей с полей и из коровников.

Но влогерство — это огромный труд и затраты. Многие из тех, кто стали героями на волне протестов 2017 года, просто слились. Другие ловят хайп на чернухе. Третьи пытаются развлекать публику и избегают серьезных тем.

Но есть и положительные примеры: “Страна для жизни”, “Общество Гомель”, “Рудобельская показуха”, “Самокруткин”, “Народный репортер”, MozgON и другие.

Вероника рассказала и о своем личном опыте. Живя в маленьком городке, она самостоятельно получила востребованную профессию и теперь зарабатывает удаленно. По ее мнению, этот опыт может быть полезен жителям небольших городов с высоким уровнем безработицы.

“Я из Жлобина. Не хватает работы. Маленькие доходы. Ты зависишь от определенного предприятия. Ты зависишь от работодателя. Случилось сокращение… Когда я решила переключиться на интернет, у меня была хорошая работа: я работала на Жлобинском мясокомбинате художником-оформителем. Но я была несвободна. Поэтому каждый день я училась и самостоятельно получила востребованную профессию.

Каждый день до и после работы я училась по несколько часов. Не жалейте времени и денег на свое обучение!”