В Кремле рассказали свою версию разговора Зеленского с Путиным 7 7.08.2019, 13:54

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Фото: РИА «Новости»

Путин заявил о необходимости предоставить «ДНР» и «ЛНР» особый статус.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как сказано в сообщении Кремля, Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить «дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», пишет «Новое время».

В Кремле снова заявили о необходимости предоставить «ДНР» и «ЛНР» особый статус и наладить с ними диалог, в том числе в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина — ОБСЕ — представители боевиков).

В сообщении Кремля содержатся довольно обтекаемые формулировки:

— акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

— условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.

— обсуждались перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Утром 7 августа Зеленский провел телефонный разговор с Путиным — на следующий день после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

Президент Украины сообщил, что попросил главу Кремля «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей». Зеленский также инициирует скорейшую встречу в нормандском формате (Украина — Германия — Франция — Россия).