Зеленский провел телефонный разговор с Путиным 8 7.08.2019, 11:30

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Владимир Зеленский

Разговор произошел после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

Сегодня утром, 7 августа, президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за погибших вчера морпехов, пишет unian.net.

Об этом он рассказал на брифинге по итогам совещания с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, секретарем СНБО Александром Данилюком и командирами боевых подразделений ООС. "Я сегодня утром разговаривал с Путиным. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал он.