СМИ: Российские пропагандисты отметились странным поведением на Саммите мира в Швейцарии 16.06.2024, 16:26

Детали.

Журналисты из российских информационных агентств и изданий появились на Саммите мира в Швейцарии. Они участвуют не во всех мероприятиях и имеют ограниченный доступ. Они берут комментарии у представителей других стран, но фото и видео не публикуют, пишет

antikor.com.ua.

Среди приглашенных — представители пропагандистских и антикремлевских СМИ. О событии на Глобальном саммите мира рассказали в «Радио Свобода».

Украинские журналисты заметили представителей российских медиа на мероприятиях саммита в Швейцарии, который проходит 15-16 июня. Назвали четыре СМИ. Два прокремлевских — ТАСС и «РИА Новости». Два антикремлевских — Meduza и «Дождь». Получили объяснения от страны-организатора. Выяснилось, что граждан РФ на саммит пригласила Швейцария.

Корреспондент портала «Рада» добавил некоторые детали к ситуации. В прямой трансляции из Швейцарии он рассказал, что россиян не допускают на все мероприятия, но они присутствуют в общей комнате для прессы («ньюсруме»). Представители росСМИ имеют возможность общаться с участниками саммита, хотя и не слишком демонстрируют, откуда приехали.

«Они есть, и они общаются на русском, французском, немецком с другими. Они не сильно себя идентифицируют, их трудно заметить», — сказал журналист.