Иван Яковина: Россия станет «спонсором» ВСУ в войне против себя самой же 16.06.2024, 17:00

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Иван Яковина

Складывается неординарная ситуация.

Политический аналитик Иван Яковина рассказал про необычную ситуацию, в которой Россия будет «финансировать» украинцев в войне, которую сама развязала. Журналист раскрыл схему, по которой доходы от российских активов за границей будут перенаправлены в Украину.

«В схеме передачи российских денег Украине изначально речь шла всего лишь о трех миллиардах долларов, то есть предполагалось, что в год «капает» столько процентов на российские 300 млрд. 3 млрд, и типа давайте Украине эти 3 млрд. передадим, но Еланд сама как финансист, ни как чиновник, придумала схему увеличения количества денег с 3 млрд. до 50 млрд. и передачу этих денег Украине», - проинформировал политический обозреватель.

Затем эксперт рассказал более подробно, что вышеупомянутое событие будет значить для Украины: «Что интересно, эти деньги, скорее всего, отдавать не придется, потому что когда подойдет время возврата этих денег, то они будут списаны с России за уничтожение украинской инфраструктуры и в качестве компенсации Украине. По сути дела, сейчас изобретена схема, с помощью которой Украина будет финансировать войну против России на российские же деньги: чтобы отбиваться от России, Украина будет тратить российские деньги. Россию заставили сейчас, по сути дела, финансировать украинское Министерство обороны и ВСУ».