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«Вот он, «прогресс» от синепалого»

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  • 16.06.2024, 16:10
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«Вот он, «прогресс» от синепалого»
иллюстративное фото

Белорусы днями и ночами томятся в очередях, чтобы хоть ненадолго вырваться из диктатуры.

Лето – время отпусков. Мы с семьёй имеем хорошую традицию проводить свой отпуск на курортах Испании, Италии и Португалии, пишет читатель сайта Charter97.org Константин. В начале 2000-х всегда пользовались услугами туристических агентств, а после нашли для себя лоукосты. С тех пор мы для себя сами и турагенты, и туроператоры, и гиды. Самостоятельный отдых даёт возможность свободы выбора: ты можешь остановиться в каком-то экзотическом месте за значительно меньшие деньги, чем предлагает туристическая фирма. Одним словом, вот уже с десяток лет летаем на море самостоятельно.

Но после 2020 года отдых – это задание со звёздочкой. Чтобы получить визу, записались в немецкое посольство ровно год назад. Прождав 12 месяцев, получили визу на год, и тут же подали снова заявление, чтобы через год стояния в очереди в посольстве получить следующую. Вот она, лукашенковская стабильность: хочешь стать счастливым владельцем шенгенской визы – стабильно постой год в очереди!

А через пару недель у нас вылет из Варшавы; так с теми новостями с пограничных переходов решили ехать за 3 дня до вылета, чтобы хотя бы не опоздать на самолёт. Конечно же, никто гарантий не даёт. Как было хорошо раньше: сел в поезд – и через 8 часов ты в столице Польши! А чтобы доехать до Вильнюса, так вообще занимало 3 часа!

Вот он, «прогресс» от синепалого: белорусы днями и ночами томятся в очередях, чтобы вырваться из диктатуры, чтобы хоть на пару недель подышать воздухом свободы и научиться не оглядываться в страхе быть арестованным.

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