Могут ли белорусы ходить летом по городу без майки 23 16.06.2024, 16:41

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Ответ юриста.

Среднесуточная температура в Беларуси с каждым днем идет вверх, дети и взрослые стремятся к воде, а в городе всё чаще можно встретить мужчин с голым торсом. С одной стороны, причина такого поведения понятна, но с другой, законно ли это?

«В сильную жару в городе можно встретить мужчин с голым торсом. А можно ли мужчинам в городе ходить без майки? Не будет ли это считаться хулиганством? Не на курорте же!» — задалась вопросом жительница Минска.

Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв дал чёткий и однозначный ответ: нет. По его словам, в белорусском законодательстве нигде не сказано, что это запрещено. Однако если мужчина находится в общественном месте с голым торсом и начинает буянить, его могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Здесь уже предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин (до 1200 рублей), общественные работы или административный арест (ст. 19.1 КоАП РБ).

В свою очередь, хулиганство как преступление определено ч.1 ст. 339 УК РБ и описывается как «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу». Также в статье говорится, что хулиганство сопровождается «применением насилия или угрозой его применения», «уничтожением или повреждением чужого имущества». Кроме того, подобные действия отличаются по своему содержанию «исключительным цинизмом», пишет газета «Аргументы и факты».

«Если в поведении мужчины нет указанных признаков административного правонарушения или уголовного преступления, то просто ходить по улицам города с голым торсом не запрещено», — заверил адвокат.