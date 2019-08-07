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В Сибири не утихают лесные пожары

  • 7.08.2019, 16:36
В Сибири не утихают лесные пожары

По разным данным, сегодня на востоке России горят леса на территории от 2,5 миллиона до 4,5 миллиона гектаров.

Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает увеличиваться. Об этом сообщило российское федеральное агентство "Авиалесохрана", пишет zn.ua.

За минувшие сутки площадь пожаров возросла на 23 тысячи гектаров, а пожаров на удаленных территориях, где тушение не проводят — на 45 тысяч гектаров.

Согласно спутниковым данным агентства Рослесхоз, на сегодня пожар охватил всего 4,5 миллиона гектаров, в официальной сводке "Авиалесоохраны" приводится цифра в 2,51 миллиона гектаров.

В российском представительстве международной организации Greenpeace сообщили, что при этом гасят пожары на территории только 140,2 тысячи гектаров, что составляет шесть процентов площади пылающих пожаров.

Лесные пожары в Сибири продолжаются уже несколько недель. Большинство пожаров охватили территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

Дым от пожаров в Сибири достиг территории американского штата Аляска и западного побережья Канады. Также дым ощутили жители Монголии и Казахстана.


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