Как водители-партизаны ответят ГАИ 14 8.08.2019, 7:31

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Фото: Realt.by

И в случае с дорожным налогом власти потеряли чувство меры.

ГАИ начала охоту на водителей, которые не проходят техосмотр. Специальная акция на дорогах Беларуси началась с 7 августа и продлится десять дней.

Массовое игнорирование прохождения процедуры техосмотра началось в Беларуси после введения «налога на допуск к дорожному движению». С 2014 года пройти техосмотр можно только при наличии квитанции об оплате госпошлины.

В этом году налог от ТО хотели отвязать, но пока механизм не изменился.

Смогут ли власти реально изменить ситуацию на белорусских дорогах или «ловля» бойкотирующих техосмотр - обычная пиар-акция от белорусского ГАИ?

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к доктору экономических наук профессору Борису Желибе.

- Сегодня тысячи белорусских автомобилистов ездят без техосмотра. Это подтверждает даже ГАИ. Дело в том, что «налог на допуск к дорожному движению» - просто неподъемный для бюджета белорусских семей. Это ведь порядка $100. Кто сегодня может без прямого ущерба для бюджета выделить такую сумму? Отсюда и вытекает проблема.

Кроме того, этот налог - абсолютно выдуманный, его, насколько я знаю, в других странах нет. Во-вторых - совершенно дурацкое название: «налог на допуск к дорожному движению». И вообще, налог это или сбор? Черт его пойми.

Есть два выхода: либо делать его посильным, либо полностью отменять. Тогда у ГАИ не будет никаких проблем с «ловлей» не прошедших техосмотр. Я бы еще дал совет правительству, министерству финансов: не теряйте чувство меры. Здесь оно было явно потеряно. Было разумное предложение включить этот налог в стоимость бензина, как это делают во всех страна мира.

Много ли ездят по дорогам пенсионеры? Нет, но они обязаны платить наравне со всеми, имея очень маленькие пенсии. Если налог включен в бензин - сколько наездил, столько и заплати.

- Ожидалось, что включение «дорожного налога» в цену топливо произойдет 1 апреля этого года. Почему власти отказались от этой идеи?

- Минфин использует какие-то надуманные предлоги. Мы все равно к этой практике придем. Просто не понимаю, зачем принимать такие решения. Видимо, чиновники считают, что потеряют какие-то доходы, но ведь сегодня бюджет недосчитывается еще большей суммы, когда тысячи автовладельцев не платят этот налог. Да, безусловно, можно лишать прав людей, которые не проходят техосмотр. Лишать на три, на шесть месяцев. Конечно, это заставит людей платить, но зачем? Ведь можно сделать по-человечески. Можно отметить, что часть цены за моторное топливо и так поступает в бюджет, ведь там есть акциз, есть НДС.

- Еще один момент, в Беларуси в проект бюджета вносят сумму, на которую планируют оштрафовать нарушителей ПДД. Корректно ли вносить такие статьи дохода при планировке бюджета?

- Cчитаю, что закладывать штраф в план бюджета - это ненормально. Ведь люди будут стараться перевыполнить план, так как это напрямую отражается на их доходах, премиях. Взымать штрафы будут всеми праведными и неправедными путями.

Зачем включать такой показатель? Ведь штрафы можно оставить дополнительным доходом в бюджет.

- Продолжат ли водители «партизанить»?

- Похоже на то. Cитуацию подобными мерами поменять просто не получится. Акция будет проходить в течение десяти дней. Те, у кого есть автомобиль, могут просто поставить его «на прикол» и будут выезжать только в случае острой необходимости. Но на основную массу людей это никак не повлияет.