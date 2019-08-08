Беларусь начали подспудно готовить к дефолту? 15 Денис Лавникевич

8.08.2019, 10:57

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За последние годы задолженность белорусского государства выросла в разы.

В информационном пространстве страны все чаще начинают осторожно рассуждать о том, что Беларусь, в принципе, может объявить дефолт по своим обязательствам. Такое впечатление, что кто-то аккуратно сдвигает «окно Овертона» в этом направлении, готовя общество к тому, что в какой-то момент государство объявит себя банкротом.

За последние годы внешняя (да и внутренняя) задолженность белорусского государства выросла в разы. Однако всегда гордостью его руководства было то, что страна очень тщательно рассчитывалась и по процентам, и по самим долгам, никогда не допускала задержек и других эксцессов. Отсюда полностью оправданный имидж Беларуси как очень добросовестного заемщика.

Неустойчивое равновесие

Однако не зря экономисты последние два десятка лет, в том числе на страницах «БелГазеты», твердили, как проклятые: тупая ориентация почти исключительно на российский рынок в какой-то момент выйдет боком. И вот этот момент наступает. Что годами было хорошо для «красных директоров» и правительства, не желавших приватизировать и реформировать предприятия, то теперь оказывается очень плохо для прогнозных показателей на 2020г. и даже на 2019-й.

Напомним целевой прогноз на 2020г., утвержденный правительством: темп роста ВВП - 102,5%, производительности труда - 102,1%, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций - $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%.

Однако, скорее всего, все перечисленное так и останется благими пожеланиями. Даже с учетом того, что заявленные показатели достаточно скромные, надо понимать: мир готовится к глобальной рецессии. А на фоне торговых войн США с Китаем и Евросоюзом, в условиях глобального кризиса перепроизводства цены на все экспортные товары Беларуси будут падать - как и спрос на них. И вот на эту далеко не лучшую ситуацию накладывается второй этап российского налогового маневра, нежелание РФ что-либо компенсировать Беларуси и ожидаемое повышение цены на газ.

То, что Россия не станет нам ничего «компенсировать», стало давно понятно всем, кроме журналистов условной «Советской Белоруссии». Не зря же устами самых разных чиновников высшего ранга Кремль раз за разом повторял: «Налоговый маневр - внутреннее дело Российской Федерации». А значит, белорусские претензии на некую компенсацию высосаны из пальца и будут в Москве предметом заботы разве что белорусского посла.

Собственно, уже по тому, как Россия (не) компенсирует потери Беларуси от грязной нефти в трубопроводе «Дружба», все становится понятно. А впереди - переговоры по газу, и неофициальные источники в «Газпроме» все чаще говорят, что российскому гиганту совсем не интересно продавать газ Беларуси дешевле, чем Армении. Российский рынок продолжает закрываться от белорусской продук-

ции - укрепляющимся собственным производителям не нужны демпингующие конкуренты.

Наконец, не стоит отбрасывать и «фактор интеграции». В Кремле целый ряд башен считает, что достаточно белорусам устроить одну-две холодные зимы на фоне обвала промышленности, и они сами приползут выполнять договор о «союзном государстве».

Самое печальное, что в конце июля примерно о том же самом, только другими словами, заговорил Нацбанк Беларуси. Его руководители констатировали высокую инфляцию, низкие темпы роста ВВП и отсутствие возможностей выполнить утвержденный Лукашенко прогноз социально-экономического развития на 2019г. В опубликованном на сайте госрегулятора докладе замглавы НБРБ Дмитрия Калечица говорится о росте ВВП в пределах 1-2%.В докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрия Мурина сказано, что за первую половину нынешнего года прирост реального ВВП составил 0,9%.

Цитата из последнего доклада: «Для достижения высоких темпов роста ВВП РБ необходимо принятие комплекса конкретных мер структурного характера, направленных в первую очередь на повышение общей эффективности экономики, а также на обеспечение сбалансированности платежного баланса страны за счет повышения качественной составляющей конкурентоспособности отечественных товаров и улучшения инвестиционного климата. В то же время следует иметь в виду, что подобные меры носят среднесрочный характер и не могут дать мгновенного положительного эффекта».

То есть теперь Нацбанк говорит о тех же структурных реформах, на которых все последнее десятилетие настаивал МВФ, отказываясь без этих реформ выдавать кредиты на поддержку белорусской экономики. А теперь, оказывается, поздно: «По нашим оценкам, полученным на основе проведенного в мае 2019г. опроса, ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев составила 12,2%, оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен - 11,5%, - указывает в своем докладе Дмитрий Мурин.

- Так, по данным за июнь, регулируемые цены и тарифы выросли в годовом выражении: на автомобильное топливо - на 21,6%, на услуги высшего образования - на 15,1%, жилищно-коммунального хозяйства - на 11,3%, детских дошкольных учреждений - на 9,9%. По отдельным услугам жилищно-коммунального хозяйства рост тарифов составил от порядка 17% (на электроснабжение), до свыше 25% (на газоснабжение). В то же время услуги по водоснабжению за год выросли чуть более чем на 1%».

Но если к росту цен белорусы привыкли, то вот это заявление НБ РБ звучит куда более тревожно: «В настоящее время кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков. Вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только Национального банка, но и правительства и Лукашенко.

Соблазн дефолта

Именно из-за катастрофического роста объема проблемных активов («плохих долгов») на фоне тумана с российскими «углеводородными дотациями» экономисты хотя и робко, но начинают говорить о том, что Беларуси, возможно, придется объявить дефолт. За последний год доля проблемных активов выросла с 3,5% до 6%, и предположительно еще несколько раз по столько же - это активы со скрытыми от глаз, но реально существующими проблемами.

Нацбанк, конечно, скорее всего «продавит» решение о банкротстве предприятий и распродаже «плохих долгов», вот только кому они нужны? Реформирования госпредприятий (не говоря уже о приватизации) как не было, так и нет. А без них даже самые смелые инвесторы не вложатся в проблемные активы с надеждой на выгоду в будущем. (Не забываем и про плохой имидж белорусской власти в плане защиты прав собственности.)

Итак, рынка проблемной задолженности у нас, по сути, нет. Практика банкротства - есть, однако плохие активы в Беларуси чаще всего принадлежит госпредприятиям. В результате вся финансовая нагрузка ложится на государство. Такие заводы-гиганты, как МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и десятки других, поменьше, и так чувствуют себя, мягкого говоря, нехорошо: закредитованы до невозможности, а проблемы со сбытом не исчезают.

Средств на техническое перевооружение нет, так что если теперь подскочат цены на энергоносители, предприятия ожидает массовое банкротство. Прямое следствие этого процесса - банкротство государства как главного гаранта по кредитам этих предприятий. Есть, конечно, вариант: кредиты выплатить, но перестать оплачивать социальные нужды - «выключить» знаменитое белорусское «социальное государство». А это еще более чревато: может оказаться, что белорусы совсем не так терпеливы и не готовы преодолевать любые трудности, как им самим это десятилетиями внушала пропаганда.

В общем, тут самый выгодный момент, чтобы объявить дефолт, а в качестве виновника показать пальцем на Россию. Прелесть такого варианта в том, что он в равной мере годится и для внутреннего, и для зарубежного потребителя. Свой народ можно будет сплотить перед выборами, указав ему на «вероломство братьев», а заодно этим самым вероломством объяснив резкое падение доходов и уровня жизни.

Ну а западной публике особо даже объяснять ничего не придется: она получит очередное подтверждение вероломства россиян и даже в детали вникать особо не будет. И даже пожалеет, а возможно, и гуманитарную помощь пришлет.

Наилучшее время для объявления дефолта - конец нынешнего года или начало следующего, когда будет ясность с ценами на газ. Пока риск повышения цен на газ для Беларуси, учитывая настроения в Кремле, очень высок. При потреблении 15 млрд куб. м (учтем на всякий случай обещанную экономию 5 млрд куб. м после ввода БелАЭС), каждые $10 означают $150 млн дополнительный нагрузки на золотовалютные резервы. Соответственно, повышение цены до $165 за 1000 куб. м означает увеличение валютных расходов более чем на $0,5 млрд. В предвыборный год, да на фоне закрывающегося российского рынка, - слишком сильный удар по всей системе власти. Не забываем про налоговый маневр, который по сути - не столько нынешние, сколько будущие потери.

А теперь представим: восточная соседка не только отказывается компенсировать потери Беларуси от своего налогового маневра, но и поднимает цены на газ («приближает их к рыночным»). Да и свежепостроенная АЭС на глазах из подспорья превращается в обу-

зу - многомиллиардный долг за нее надо отдавать, а все планы по экспорту электроэнергии растаяли, как туман в литовских лесах.

И мы понимаем, что ситуация лучше не будет. А долги надо отдавать. В такой ситуации слишком велик соблазн объявить дефолт по всем внешним обязательствам (назвав Россию виноватой), а оставшиеся резервы направить на решение внутренних проблем. Читай - на покупку лояльности электората. Ну а после выборов начнется новая жизнь - куда более бедная, но с обществом, сплоченным вокруг бессменного лидера против общего врага (вчерашнего друга и брата).

Конечно, это гипотетический прогноз. Но последние годы приучили автора этих строк уже ничему не удивляться.

Вместо послесловия

Не знаю, обратили ли вы внимание, но одно из многолетне-первых лиц государства - Михаил Мясникович - в последнее время настойчиво и публично акцентирует внимание на выводе крупными российскими компаниями дивидендов из их белорусских «дочек». Речь идет о «Газпроме», МТС и других крупных компаниях. Некоторые уже усмотрели в этом идеологическую подготовку к запрету на вывод капиталов, а то и вовсе к национализации российских активов.

Но, скорее всего, до национализации не дойдет. А вот создать образ Беларуси как жертвы «алчных российских олигархов» в преддверии возможного дефолта - самое то.

Денис Лавникевич, «БелГазета»