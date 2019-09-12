«Диплом об окончании начальной школы — честный потолок для 90% выпускников» 15 12.09.2019, 8:50

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Сколько на самом деле «стоит» белорусский аттестат?

Об этом onliner.by рассказал Евгений Ливянт — преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов»:

- Не так давно министр образования заявил, что в Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Этот решительный шаг уже вписан в проект новой редакции Кодекса об образовании и будет рассмотрен парламентариями. Всеобщее образование поголовно! Ну чем не повод для радости? Отличная новость, вселяющая веру в будущее наших детей и торжество социальной справедливости. Не торопитесь радоваться, я сейчас начну портить вам настроение. Все не так благостно, как кажется на первый взгляд.

Для начала надо сказать, что я не совсем понял суть намеченной реформы. Еще неделю назад я был уверен, что всеобщее среднее образование в стране есть и так, для этого не требуется подключать парламент и редактировать Кодекс об образовании. Я человек уже немолодой и помню, что Советский Союз перешел на всеобщее среднее образование еще в 1974 году. Возможно, я что-то пропустил? Как профильные классы закрывали — помню, как экзамены в гимназии отменяли — помню, как десятибалльную шкалу вводили — помню, а вот как всеобщее среднее образование отменили — не помню.

Так что, по сути своей, заявление о переходе на всеобщее среднее образование сродни приказу солнцу «встать!», который известный прапорщик из анекдота отдавал светилу, выйдя утром на балкон. Только цели у прапорщика и министра, скорее всего, разные. Прапорщик хотел потешить свое ЧСВ, а министр... Честно говоря, что хотел сказать министр, я в очередной раз понять не смог.

О чем говорят факты? О том, что девять школьников из десяти к выпускному экзамену не знают наизусть ни одного стихотворения, не могут вспомнить ни одного физического закона или геометрической теоремы, не имеют понятия о самых известных исторических деятелях или географических объектах. Это не голословные утверждения, мы проводили многочисленные эксперименты, в том числе и с читателями Onliner, — результаты были плачевные.

Если задуматься, среднее образование должно гарантировать как минимум выполнение неких стандартов, то есть наличие у молодого человека определенных знаний, умений и навыков. Но, видно, необратимые процессы запустились. Спросил недавно ученика одиннадцатого класса, сможет ли он раскрыть скобки. Он развел руки в стороны, изобразил ладошками две скобки и показал: «Вот эту (правую) я еще раскрою, но вот с этой (левой) — проблемы»…

Получить среднее образование сегодня, точнее, аттестат, вообще не проблема. Правильно указал министр, что этот документ выдают в школе, колледже, профессиональном лицее... Отсутствие среднего образования по современному КЗОТу (трудовому кодексу) вряд ли позволит вам устроиться практически на любую приличную работу. Более того, чтобы сделать хотя бы один шаг по профессиональной карьерной лестнице, уже нужен диплом о высшем образовании.

И вот что я хочу сказать. Можно требовать, чтобы каждый дворник в стране окончил магистратуру. Можно заявить о том, что мы самый образованный народ во всем мире, и весь мир даже удивленно будет цокать языком: «Вот это молодцы! Столько денег вкладывают в обучение своих детей». Но давайте наконец-то прозреем: никому, кроме министра образования и статистического комитета, не важно, сколько аттестатов получили молодые белорусы. Важно только то, чего эти аттестаты стоят.

Мифическое среднее образование, мифическое высшее образование… У нас в стране в одной из самых важных сфер желание презентовать красивую форму все чаще побеждает стремление наполнить ее достойным содержанием. А в реальности, на выходе только знания, полученные в начальной школе, и то не у всех.

Что мы имеем в сухом остатке? Формально — мы получаем отчет о всеобщем среднем образовании (заметьте — этот товар уже «подпорченный», его нам торжественно вручают почему-то повторно). Проблема в том, что если раньше, в 70-х прошлого века, это среднее образование действительно имело вес и форма соответствовала содержанию, то сегодня аттестат — это форма без содержания. По сути, уровень образования выпускников современных школ соответствует знаниям, которые дают в начальных классах, не более. То есть он сегодня откатился назад, даже дальше рубежа полувековой давности.