Министр Карпенко: Мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно 6 2.09.2019, 8:33

ИГОРЬ КАРПЕНКО

Эта норма уже содержится в новой редакции Кодекса об образовании.

В Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Об этом сообщил министр Игорь Карпенко в программе «Контуры» на ОНТ, сообщает tut.by.

По словам Карпенко, такая норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании. Документ должен будет рассмотреть новый парламент.

«Мы в кодекс заложили норму об обязательности общего среднего образования. Сейчас у нас базовое образование, то есть 9 классов обязательны. А мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно. И это, конечно же, влечет за собой комплекс тех мер, которые будет предпринимать государство для того, чтобы молодой человек имел возможность социализации средствами образования для выхода в самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность», — сказал Карпенко.

Переход на всеобщее среднее образование обсуждается в стране вот уже два года. В 2017 году министр заявил, что система образования фактически готова к такому переходу. В стране выстроена четкая система, в рамках которой граждане могут получать общее среднее образование: «через систему школ, гимназий, лицеев, через профессионально-техническое и среднее специальное образование», уточнил Игорь Карпенко.