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В Беларуси снова подорожало топливо

  • 15.09.2019, 8:19
В Беларуси снова подорожало топливо

Последний раз цены менялись 11 августа.

В Беларуси с 15 сентября на одну копейку подорожало топливо на заправках. О повышении цен на бензин и дизель сообщили в концерне «Белнефтехим». Изменения связаны с принятой ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса белорусского рубля.

С 15 сентября цены на топливо в Беларуси будут такими:

АИ-92-К5-Евро — 1,56 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,66 руб.,

АИ-98-К5-Евро — 1,88 руб.,

ДТ — 1,66 руб.

Последний раз цены менялись 11 августа. Тогда их снижали на 1 копейку. Ровно год назад один литр 95-го бензина стоил 1,42 белорусских рубля.


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