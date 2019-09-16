Трамп: США полностью готовы ответить на атаки на НПЗ в Саудовской Аравии 12 16.09.2019, 12:33

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

При этом президент США заявил, что хочет узнать мнение Эр-Рияда о том, кто стоял за атакой беспилотников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные «находятся в полной готовности» к ответу на атаки на одно из крупнейших нефтяных месторождений Саудовской Аравии и крупнейший в мире завод по стабилизации нефти, передает «Голос Америки».

«Есть основания полагать, что мы знаем виновника», – написал Трамп в Твиттере вечером в воскресенье.

При этом он добавил, что хочет узнать мнение Саудовской Аравии о том, кто стоял за этой атакой, и «на каких условиях мы будем действовать».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Твиттере, что «Иран осуществил беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоресурсов». Глава американской дипломатии отверг заявления поддерживаемых Ираном повстанцев хути в Йемене, что это они осуществили атаку с применением беспилотников.

Иран назвал обвинения в свой адрес «самой большой ложью».

Вероятными целями США или Саудовской Аравии в Иране «могли бы стать нефтеперерабатывающие заводы и важные нефтяные объекты», – заявил основатель аналитического центра Arabia Foundation Али Шихаби.

По словам Шихаби, несмотря на твит Трампа, вне зависимости от «решения» Эр-Рияда «ответные действия [саудовской стороны] на другой стороне Персидского залива подвергнут американские войска и объекты атаке со стороны Ирана, поэтому [Саудовская Аравия] должна координировать свои действия с США».

Научный сотрудник Миддлберийского института международных исследований Джеффри Льюс считает заявление Трампа о том, что он оставляет решение за Саудовской Аравией, «патетическим».

Льюс, издатель и основатель блога Arms Control Wonk, посвященного контролю над вооружениями, заявил, что президент США «явно готовит себе оправдание», чтобы он мог объявить, что он «хотел отомстить, но саудовская сторона сказала нет».

Льюис отмечает, что Трамп «любит делать жесткие заявления», и он не может исключить «какие-то символические действия», но не думает, что у президента США «хватит мужества начать войну».

Усиление напряженности привело к резкому росту цен на нефть на торгах в Азии в понедельник.

Фьючерсы на нефть при открытии рынков выросли на 11,73 доллара, составив 71,95 доллара. Речь идет о крупнейшем скачке в долларовом выражении с начала торгов фьючерсами в 1988 году.

Трамп также объявил в воскресенье, что он санкционировал использование нефти из стратегического резерва в случае необходимости «в объемах, которые будут определены позднее», но достаточными для поддержания нормального уровня предложения на рынке.

Атаки на завод в поселении Абкаик и месторождения в районе Хурайс в Саудовской Аравии перед рассветом в субботу привели к большим пожарам.

По заявлениям саудовских властей, в результате воздушных ударов никто не пострадал. Некоторые аналитики предполагают, что речь идет о высокоточной атаке с применением крылатых ракет, которые были запущены из Ирана или с иракской территории.

Разрушения серьезно сократили ежедневную добычу нефти Саудовской Аравией, составляющую 5,7 миллиона баррелей в день или около 6 процентов суточной мировой добычи.

Саудовские власти пытаются восстановить работу пострадавших объектов и говорят, что воспользуются резервами страны для обеспечения бесперебойных поставок.

Трамп в воскресенье также назвал «фейковыми новостями» сообщения о том, что он якобы готов встретиться с представителями Ирана «без каких-либо условий».

Однако 10 сентября два члена его кабинета, Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, заявили, что президент готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани «без предварительных условий».

Предполагалось, что такая встреча может состояться в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце в Нью-Йорке.

Тегеран заявил, однако, что это будет невозможно, если Вашингтон не снимет санкции против Ирана.

США продолжают кампанию так называемого «максимального давления» на Тегеран в связи с его программами разработки ядерного оружия и баллистических ракет, после того как Трамп в прошлом году вывел США из многостороннего соглашения об ограничении иранских программ разработки оружия массового поражения.

Трамп заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный при его предшественнике Бараке Обаме, является одним из самых худших и самых односторонних соглашений, заключенных Соединенными Штатами.