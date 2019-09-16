закрыть
16 сентября 2019, понедельник, 22:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как школьный скандал разделил людей на два лагеря

1
  • 16.09.2019, 21:46
  • 1,081
Как школьный скандал разделил людей на два лагеря

Видео из 15-й школы Гомеля раскололо школьный мир.

Там есть на что посмотреть: учительница держит над школьником что-то вроде небольшой парты и отчаянно ругается. Если бы это рассказали дети, им бы вряд ли поверили. Но кто-то снял происходящее. И полетели головы, закипели школьные чаты. Кто-то из родителей уже готовится писать послание в защиту стремительно уволенной учительницы, кто-то резко против этого, кто-то просто намертво замкнулся в себе, пишет «Онлайнер».

Последняя замена

События на записи разворачиваются 12 сентября в 4-м «Д» классе. Учительница, держа парту над головой ученика, почти кричит:

— Тресну — посмотрим потом. Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет. Смешно, что на кладбище пойдешь за то, что над учителем издевался?

Ребенок что-то отвечает, женщина злится, чем дальше — тем безобразнее все это выглядит.

В кадре — 56-летняя учительница начальных классов Людмила Ивановна. В школе работает 37 лет, с юности. В этот день была на замене в 4-м «Д». Возможно, это был ее последний рабочий день.

Позже она объяснила: не замахивалась партой, а тащила «конторку» к доске, чтобы поставить туда непослушного ученика.

После того как всплыло видео, реакция последовала мгновенно. Учительницу уволили в тот же день. Руководство областного образования приезжало в школу извиняться перед родителями школьников.

Но не все просто. Это увольнение внезапно вызвало обратную волну — едва ли не более мощную, чем произвело скандальное видео.

Отец четвероклассника об увольнении: «А как иначе?»

Игорь (имя мы изменили) — отец того самого школьника, который оказался в центре скандала.

— Про этот случай я узнал от родителей одноклассника, — рассказывает мужчина. — От них и видео ко мне попало. У меня вообще не было мысли выносить его на всеобщее обозрение, хотел разобраться на уровне школы. Выложил в закрытом родительском чате, чтобы не самому принимать решение, а посоветоваться, как вообще поступать. Оттуда оно и утекло.

Что же касается самой ситуации… У меня двое детей, один спокойный, отличник, второй ребенок эмоциональный. И будто бы он проявил какое-то неуважение, засмеялся. В любом случае это не та мера, которая могла бы быть применена к моему сыну! Конечно, я не мог оставить эту ситуацию незамеченной.

Что предшествовало этому видео — теперь знают только дети. Но Игорь уверен, что злонамеренной провокации не было:

— Некоторые теперь пишут, что была подножка, чуть ли не бросал в нее стаканчиком. Откуда это взято, не понимаю… Родители потом говорили с детьми, они ничего подобного не подтверждают. Ну зачем детям врать?

Тех родителей, которые сегодня заступаются за учительницу (а таких много), мужчина не понимает:

— Ладно бы она как-то меня поставила в известность — нет, я узнаю об этом только вечером от посторонних людей. Да даже если бы отругала, за ухо взяла — я бы понял. Но когда идут прямые угрозы — это сложно оправдать. Говорят, чиновники плохие, приняли жестокое решение. А если их ребенка так же, допустим, довели учителя, на эмоциях случайно покалечит? Как отнесутся?

Увольнение — перебор?

Вообще-то, похоже, даже в «родном» классе Людмилы Ивановны нет единого мнения относительно соразмерности «преступления и наказания». Евгений из тех, кто намерен отстаивать учительницу. Его дочь учится во втором классе — основном классе Людмилы Ивановны. Сейчас он собирает вокруг себя тех, кто считает, что увольнение — это перебор. Хватило бы выговора.

— Мы когда шли в школу, сразу старались к этой учительнице попасть. Нам ее хвалили, рассказывали, что довольно требовательная, но дает хорошую базу. Наши дети делали то, что, например, не делали дети в параллельных классах — и за это ей спасибо.

Она хороший человек, вполне адекватный. И вообще не производила впечатления того, кто способен на такие вот действия. Чем это было вызвано? Предполагаю, что дети просто старались завести ее, наверное. Уж не знаю — для лайков или для чего, телефон этот потом по кругу передавали… В общем, что-то надо делать, чтобы вернуть нам учительницу, нельзя же так это оставить. Наверное, будем письмо какое-то коллективное писать в Министерство образования...

При этом Евгений не скрывает: даже в его классе это письмо согласны подписать не все.

Учительница: «Себя не оправдываю. Учителей жалко»

Уволенная учительница теперь уверяет, что переживает не столько за свое увольнение, сколько за директора (ей объявили выговор): она молодая, хорошая, ни в чем не виновата…

— Не все так, как говорят, но вина моя есть. Я себя не оправдываю, я не могла опускаться до уровня ребенка. Педагог не может себя так показывать перед учениками. Значит, не смогла справиться в этой ситуации. Я уже неоднократно извинилась перед остальными родителями. Меня волнует не столько мое увольнение, сколько то, что к другим учителям завтра придут такие ученики, которые будут считать, что им такое позволено.

Какое — «такое»?

О сути конфликта женщина сначала рассказывает довольно подробно, потом вдруг передумывает:

— Не надо ворошить, только хуже будет… Я же понимаю, что ребенок не обязан спокойно сидеть. Дети, которые вертятся и подпрыгивают, неусидчивые дети — это нормально! Но энергичность и хамство — это разные вещи.

— Что за история про подножку?

— Не буду врать, я не споткнулась, не зацепилась — перешагнула высунутую ногу. Могу только сказать, что когда я начинала движение с партой, ее не было. Нога появилась во время движения.

Что до реакции коллег, то Людмила Ивановна говорит, что они звонят, приходят, старались поддержать. Как это проявляется помимо личного общения? Есть ли у них собственное мнение? Неизвестно.

Вообще, общаться с рядовыми педагогами (если это не частные независимые педагоги) — то еще удовольствие. Реакция работников школы, с которыми удалось поговорить, показательна: вроде и пытаются что-то сказать, но спохватываются — и очень быстро перестают пытаться. Сначала пышут жаром и эмоционально что-то рассказывают, но в итоге все как один отправляют к каким-то «третьим лицам»: «У них спросите, уж они расскажут!»

Учителя школы, похоже, единственные, кто внятно не высказался об этой ситуации. Может, еще выскажутся.


популярное за неделю

Мнение

Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь
Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель