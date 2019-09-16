Как школьный скандал разделил людей на два лагеря 1 16.09.2019, 21:46

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Видео из 15-й школы Гомеля раскололо школьный мир.

Там есть на что посмотреть: учительница держит над школьником что-то вроде небольшой парты и отчаянно ругается. Если бы это рассказали дети, им бы вряд ли поверили. Но кто-то снял происходящее. И полетели головы, закипели школьные чаты. Кто-то из родителей уже готовится писать послание в защиту стремительно уволенной учительницы, кто-то резко против этого, кто-то просто намертво замкнулся в себе, пишет «Онлайнер».

Последняя замена

События на записи разворачиваются 12 сентября в 4-м «Д» классе. Учительница, держа парту над головой ученика, почти кричит:

— Тресну — посмотрим потом. Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет. Смешно, что на кладбище пойдешь за то, что над учителем издевался?

Ребенок что-то отвечает, женщина злится, чем дальше — тем безобразнее все это выглядит.

В кадре — 56-летняя учительница начальных классов Людмила Ивановна. В школе работает 37 лет, с юности. В этот день была на замене в 4-м «Д». Возможно, это был ее последний рабочий день.

Позже она объяснила: не замахивалась партой, а тащила «конторку» к доске, чтобы поставить туда непослушного ученика.

После того как всплыло видео, реакция последовала мгновенно. Учительницу уволили в тот же день. Руководство областного образования приезжало в школу извиняться перед родителями школьников.

Но не все просто. Это увольнение внезапно вызвало обратную волну — едва ли не более мощную, чем произвело скандальное видео.

Отец четвероклассника об увольнении: «А как иначе?»

Игорь (имя мы изменили) — отец того самого школьника, который оказался в центре скандала.

— Про этот случай я узнал от родителей одноклассника, — рассказывает мужчина. — От них и видео ко мне попало. У меня вообще не было мысли выносить его на всеобщее обозрение, хотел разобраться на уровне школы. Выложил в закрытом родительском чате, чтобы не самому принимать решение, а посоветоваться, как вообще поступать. Оттуда оно и утекло.

Что же касается самой ситуации… У меня двое детей, один спокойный, отличник, второй ребенок эмоциональный. И будто бы он проявил какое-то неуважение, засмеялся. В любом случае это не та мера, которая могла бы быть применена к моему сыну! Конечно, я не мог оставить эту ситуацию незамеченной.

Что предшествовало этому видео — теперь знают только дети. Но Игорь уверен, что злонамеренной провокации не было:

— Некоторые теперь пишут, что была подножка, чуть ли не бросал в нее стаканчиком. Откуда это взято, не понимаю… Родители потом говорили с детьми, они ничего подобного не подтверждают. Ну зачем детям врать?

Тех родителей, которые сегодня заступаются за учительницу (а таких много), мужчина не понимает:

— Ладно бы она как-то меня поставила в известность — нет, я узнаю об этом только вечером от посторонних людей. Да даже если бы отругала, за ухо взяла — я бы понял. Но когда идут прямые угрозы — это сложно оправдать. Говорят, чиновники плохие, приняли жестокое решение. А если их ребенка так же, допустим, довели учителя, на эмоциях случайно покалечит? Как отнесутся?

Увольнение — перебор?

Вообще-то, похоже, даже в «родном» классе Людмилы Ивановны нет единого мнения относительно соразмерности «преступления и наказания». Евгений из тех, кто намерен отстаивать учительницу. Его дочь учится во втором классе — основном классе Людмилы Ивановны. Сейчас он собирает вокруг себя тех, кто считает, что увольнение — это перебор. Хватило бы выговора.

— Мы когда шли в школу, сразу старались к этой учительнице попасть. Нам ее хвалили, рассказывали, что довольно требовательная, но дает хорошую базу. Наши дети делали то, что, например, не делали дети в параллельных классах — и за это ей спасибо.

Она хороший человек, вполне адекватный. И вообще не производила впечатления того, кто способен на такие вот действия. Чем это было вызвано? Предполагаю, что дети просто старались завести ее, наверное. Уж не знаю — для лайков или для чего, телефон этот потом по кругу передавали… В общем, что-то надо делать, чтобы вернуть нам учительницу, нельзя же так это оставить. Наверное, будем письмо какое-то коллективное писать в Министерство образования...

При этом Евгений не скрывает: даже в его классе это письмо согласны подписать не все.

Учительница: «Себя не оправдываю. Учителей жалко»

Уволенная учительница теперь уверяет, что переживает не столько за свое увольнение, сколько за директора (ей объявили выговор): она молодая, хорошая, ни в чем не виновата…

— Не все так, как говорят, но вина моя есть. Я себя не оправдываю, я не могла опускаться до уровня ребенка. Педагог не может себя так показывать перед учениками. Значит, не смогла справиться в этой ситуации. Я уже неоднократно извинилась перед остальными родителями. Меня волнует не столько мое увольнение, сколько то, что к другим учителям завтра придут такие ученики, которые будут считать, что им такое позволено.

Какое — «такое»?

О сути конфликта женщина сначала рассказывает довольно подробно, потом вдруг передумывает:

— Не надо ворошить, только хуже будет… Я же понимаю, что ребенок не обязан спокойно сидеть. Дети, которые вертятся и подпрыгивают, неусидчивые дети — это нормально! Но энергичность и хамство — это разные вещи.

— Что за история про подножку?

— Не буду врать, я не споткнулась, не зацепилась — перешагнула высунутую ногу. Могу только сказать, что когда я начинала движение с партой, ее не было. Нога появилась во время движения.

Что до реакции коллег, то Людмила Ивановна говорит, что они звонят, приходят, старались поддержать. Как это проявляется помимо личного общения? Есть ли у них собственное мнение? Неизвестно.

Вообще, общаться с рядовыми педагогами (если это не частные независимые педагоги) — то еще удовольствие. Реакция работников школы, с которыми удалось поговорить, показательна: вроде и пытаются что-то сказать, но спохватываются — и очень быстро перестают пытаться. Сначала пышут жаром и эмоционально что-то рассказывают, но в итоге все как один отправляют к каким-то «третьим лицам»: «У них спросите, уж они расскажут!»

Учителя школы, похоже, единственные, кто внятно не высказался об этой ситуации. Может, еще выскажутся.