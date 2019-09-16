Ученые ЕС сориентируют молнии 16.09.2019, 21:56

Исследователи намерены «управлять» молниями с помощью лазера.

Молния - одно из самых опасных и непредсказуемых природных явлений. Современные системы защиты до сих пор похожи на громоотводы, изобретенные Бенджамином Франклином почти три столетия назад. Группа европейских исследователей совершенствует технологию, которая может свести на нет непредвиденный риск удара молнии, пишет euronews.com.

Зентис - самая высокая гора массива Альпштайн в северо-восточной Швейцарии. Для ученых это - важная экспериментальная площадка: здесь находится обсерватория, размещены приборы, регистрирующие погодные явления с особым акцентом на грозы и молнии.

Последнее - под особым контролем. Не случайно: ежегодно от удара молнии в мире гибнет от 6 до 24 тысяч человек, удары также приводят к отключениям электроэнергии, нарушениям работы городских служб, лесным пожарам....

Маркос Рубинштейн из университета прикладных наук (Западная Швейцария) поясняет: "Здешняя башня уникальна и для Западной Европы, и для всего мира. В нее регулярно ударяют молнии - до ста раз в год. Мы производим здесь замеры электрических разрядов - при прохождении молнии от неба к земле. Это похоже на удар током, который получает человек, засовывая палец в розетку. Мы фиксируем разряд, анализируя, сколько энергии из этого сгустка доходит до земли".

Молния - вечный источник подзарядки поля Земли. В природе нет сопоставимых явлений; связанные с молниями электромагнитные поля оказывают максимальное влияние в месте удара и вблизи него.

Мохаммед Азалифа изучает физику молний "Мы измеряем эти электромагнитные поля, с тем, чтобы лучше понять физические механизмы разрядов. Эти исследования нужны и для разработки моделей, позволяющих имитировать удар молнии и выстраивать оптимальные варианты защиты".

Ученые ведут исследования по линии европейского проекта Laser Lightning Rod. В фокусе их внимания - технология, позволяющая контролируемо вызывать молнии с помощью лазерного луча, направляя разряд по заданному пути.

Физик Орельен Уар напоминает: "Идея управлять молнией с помощью лазера возникла не сегодня; она опирается на принцип передачи энергии на большие расстояния с помощью лазерного луча. Мы, таким образом, задаем молнии удобный для нас маршрут, корректируем ее траекторию с помощью очень мощного лазерного импульса".

Лабораторные тесты проводятся на дистанции в один-два метра. В ближайшем будущем ученые начнут испытывать прибор в реальных условиях грозы и молнии, что потребует увеличить радиуса лазерного импульса до несколько сотен метров.

Орельен Уар уточняет: "Мы устанавливаем небольшой громоотвод рядом с нашим лазером, направляя на него электрический разряд молнии. Установка защищает и наш лазер, и все вокруг".

Ученые совершенствуют технологию: задать нужную траекторию электрическому заряду в атмосфере значит избежать попадания молнии в жилые дома, а также в объекты повышенного риска - такие как электростанции и аэропорты.