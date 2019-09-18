Преподаватель: Вы не представляете, какие ролики могли бы снять в классе учителя 44 18.09.2019, 9:22

3,355

Фото: onliner.by

Учитель с 30-летним стажем прокомментировала скандал в гомельской школе.

Елена Михаленко — учитель физики с 30-летним стажем, член Союза писателей Беларуси, автор 15 книг для детей и взрослых — прокомментировала для onliner.by скандальную историю с увольнением учительницы в Гомеле:

- И снова среди самых обсуждаемых в Беларуси тем — случай в школе. Слава богу, на этот раз все живы. Но как минимум для одного участника истории — учителя — случай обернулся личной трагедией, в этом я уверена. Конечно, меня там, в гомельской школе, не было и информацию я черпаю из тех же СМИ, что и другие. Поэтому не буду пытаться высказать о конкретной истории что-то новое. Пусть она останется только поводом к разговору о серьезных проблемах.

Проблема «трудных» учеников очень стара. Всегда были те, кто хулиганил, срывал уроки, грубил. Есть множество книг великих и не очень педагогов о том, как с этим справляться. Впрочем, книжные рекомендации редко помогают в реальной ситуации, когда нервы на пределе. Сегодня появилось нечто новое. Видеосъемка на мобильный телефон, видео, выложенное в сеть и растиражированное.

Знаете, что меня больше всего поразило в этой истории? То, что случилась она в четвертом классе. Не в подростковом 7—8-м, а в начальной школе. Я работаю со старшими. Самые маленькие из тех, с кем встречаюсь на уроках, — пятиклассники. Абсолютные дети. Не всегда умеющие завязать как следует шнурки, готовые расплакаться, когда забыли дома тетрадку. И вот среди этих детей нашелся тот (или те), кто довел учителя до нервного срыва. И те, кто заснял это на камеру.

Немного о самом ролике. Конечно, он ужасен. И никто не спорит с тем, что нельзя вот так — на ребенка матом. Но ведь это не начало истории. Даже до того, как в сети появились рассказы других детей и их родителей, было понятно: этому предшествовал конфликт.

И если у кого-то (судя по спорам в соцсетях) есть сомнения, что учитель долго и терпеливо пытался урезонить малолетнего нарушителя порядка прежде, чем сорвался, у меня их не было. Но давайте рассуждать чисто технически. Ты видишь что-то, из ряда вон выходящее. Сколько минут потребуется на то, чтоб достать телефон, включить режим съемки, сфокусироваться? Вряд ли успеешь словить кадр. Здесь — совершенно очевидно — съемка началась раньше. То есть пока один методично и хладнокровно доводил учителя, другой так же хладнокровно снимал. А потом отнес запись домой, показал родителям. И папа (!) так же хладнокровно вырезает из ролика момент попикантнее и выкладывает в сеть.

Вот этот герой истории для меня точно отрицательный. Нет, я вовсе не за лакировку действительности, не за тезис «учитель всегда прав». Но вот так: обрезать все оправдывающие моменты, не попытаться поговорить с учителем или администрацией школы, хайпануть в сети, ломая жизнь человеку… Никто не обязан со мной соглашаться, но… осадок гадкий. Да ведь все компрометирующие учителей видео в сети сделаны именно так.

Невольно вспомнилась история, так же бурно обсуждавшаяся недавно в Беларуси. Хозяин магазина секонд-хенд выложил в сеть видео, на котором заснято, как дама крадет бывшие в употреблении трусы. Ничтоже сумняшеся она подала в суд за опороченную репутацию и выиграла. Не знаю, хватит ли духа у учительницы потребовать компенсацию за моральный ущерб. Тем более что кроме чисто моральных переживаний ей пришлось пережить потерю работы. Но я была бы на ее стороне.

Повторюсь, я не оправдываю нецензурную брань в адрес ребенка и угрозы — если таковые были. Учитель публично извинился. Но это не тот проступок, за который надо немедленно увольнять. Выговор, лишение премии. Причиной увольнения стала именно поднятая шумиха. И система, которая старается все неприглядное прятать, а когда спрятать невозможно — немедленно карать напоказ, чтоб другим неповадно было. Без разбирательства, опроса свидетелей.

Вернемся к видеосъемке. Сегодня она доступна каждому. Значит, что же? Можно без предупреждения несанкционированно снимать любого человека и потом давить на него тем, что выложишь в сеть кадры, где он по разным причинам не очень хорош? Да ведь тут источник манипуляций, шантажа. Можно планомерно довести до срыва практически любого человека, заснять нужный момент — и избавиться от требовательного педагога. У детей ведь свои критерии «плохой — хороший». Некоторые мне прямо так и говорят: хороший учитель не мешает с телефоном играть, объясняет что-то у доски и ни к кому не пристает.

А знаете, сколько раз я с трудом удерживалась, чтобы не взять в класс видеокамеру GoPro и не заснять, как ведут себя отдельные ученики? Не для выкладывания в сеть. А для того, чтобы продемонстрировать родителям. А если будет необходимо — и милиции. Потому что есть ведь совершенно неуправляемые подростки. Причем у меня хватает опыта отличить гиперактивного ребенка от человека хоть и несовершеннолетного, но прекрасно понимающего, что он делает, и упивающегося безнаказанностью.

Почему я этого не делала? Сомнения в законности. Неуверенность, что поддержат коллеги и начальство. Ведь всякое неприятное событие в школе может сказаться на ее рейтинге. А это почему-то страшнее, чем покрывать выходки малолетних хулиганов. Странно, правда? Год назад мне довелось быть на встрече с представителями Министерства образования, которые горячо заверяли, что школу надо поощрять, а не наказывать, если там открывают факты правонарушений и останавливают возможного будущего преступника. Но на практике все не так. И живут учителя и директора по принципу: дотерпеть и выпустить. Хорошо, что таких учеников немного. Порой идешь на урок и понимаешь, что больше сил уйдет не на то, чтобы интересно и понятно объяснять, виртуозно решать задачи, а на то, чтобы не сорваться, не выпустить ситуацию из-под контроля. И все же есть классы, где работа в радость. Есть дети, которым интересно учиться. И это дает силы справляться с разными ситуациями, не уходить из профессии.

Многие высказывают мысль о том, что хорошо бы все классы снабдить видеокамерами. Тогда все на виду: и учителя, и ученики. Наверное, для разрешения конфликтов это выход. Но есть ведь опасность превратить школу в шоу «За стеклом». Исчезнет нечто очень важное, человеческое. В каждом классе свой микроклимат. В одном надо жестко держаться норм и правил, шаг в сторону — и этот класс ты уже в руках не удержишь. В другом — можно пошутить, отвлечься от темы, увидев, например, что дети возбуждены, — разобраться в ситуации, которая абсолютно не касается твоего урока, поговорить по душам. Рассказать что-то сверх программы. Затронуть спорную проблему. Смогу ли я так работать перед объективом камеры? Не уверена. Превратиться в человека-машину, который всегда действует по инструкции, чтобы не к чему было придраться, не хочется.

Так что с камерами я бы не спешила. Да и чисто материально: это если и произойдет, то не скоро. А вот дополнить Кодекс об образовании пунктами об обязанностях всех участников процесса давно пора. Об ответственности учащихся и их родителей за унижение других учащихся и педагогов, за нарушение права одноклассников на получение знаний, за порчу школьного (государственного) имущества. Это необходимо сделать, пока стремительно падающий авторитет школы еще не упал до нуля. И главное — не только прописать правила на бумаге, но и четко разработать механизм их действия.