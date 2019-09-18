Выборы в Израиле: Нетаньяху, Ганц и Либерман оказались в состоянии «мексиканской ничьей» 18.09.2019, 11:17

ФОТО: РИА НОВОСТИ / АМИР ШААЛЬ

Ситуация, в которой оказались политики, требует от них принятия смелых решений.

Новая-старая патовая ситуация, в которой продолжает находиться израильская политическая система, заставляет нас ввести в местный политический сленг новое понятие: Ганц и Нетаньяху находятся в состоянии "мексиканского противостояния", пишет политолог Моран Азулай в статье на сайте vesty.co.il.

Это понятие в американском сленге обозначает ситуацию, когда три соперника стоят друг против друга с взведенными пистолетами.

В отличие от дуэли, где первый стреляющий имеет преимущество, здесь принцип заключается в необходимости действовать по принципу "кто первый моргнёт". И действительно: если первый участник выстрелит во второго, то третий успеет выстрелить в первого и таким образом выиграет. Таким образом, ключевым моментом при равных силах противников в мексиканском противостоянии может являться невозможность продвижения своих интересов с целью сохранения баланса.

Это действительно патовая ситуация. Ганц и Нетаньяху (и, если хотите, то и Либерман в качестве третьего партнера) с одной стороны – угрожают друг другу, а с другой – парализуют действия противника.

Точно так же, как и на прошлых выборах, ни один из кандидатов не в состоянии создать правительство, но может предотвратить возможность его создание для своего противника. Эта сложная ситуация, когда курки взведены и пистолеты могут выстрелить в любую минуту, имеет два решения. Либо между противниками складывается взаимное доверие и они могут договориться опустить пистолеты вместе, либо – стреляют все, причем одновременно. И тогда нас ожидает третий раунд выборов.

Ситуация, в которой оказался Биньямин Нетаньяху, особенно сложна. Министры Ликуда, которые находились с ним в контакте на протяжении всего

дня выборов, рассказывают, в каком непростом душевном состоянии он находился. Тяжелые чувства усилились в вечерние часы, когда начали поступать первые сведения из избирательных участков Гуш-Дана. Все говорило о том, что избиратели Кахоль-Лаван на сей раз решили проявить активность и гражданскую позицию и вышли голосовать. Оживленное голосование в арабском секторе также не внушало оптимизма лидерам правящей партии.

Продолжая аналогии с Диким Западом, Нетаньяху пришел на выборы без амуниции, вся тяжелая артиллерия была уже запущена в ход, козырей в его рукавах не осталось. Его традиционные сторонники остались равнодушны к его призывам, зато в противоположном лагере поняли, что можно улучшить ситуацию, хоть немного.

Таким образом, и сейчас непонятно, как будет выглядеть следующее правительство, если таковое вообще будет создано в ближайшие недели. Сюрприз-актер нынешних выборов – Авигдор Либерман – снова определяет правила игры. Он призвал президента заставить обоих кандидатов пойти на создание правительства национального единства еще до публикации окончательных результатов. Сегодня утром он еще раз повторил свои условия для присоединения к правительству. К его требованиям надо прислушаться. В прошлый раз, когда лидер НДИ озвучил свои условия – к ним не отнеслись серьезно. Как выясняется теперь – зря.

Чтобы решить проблему "мексиканского противостояния" с израильским акцентом, кто-то из его участников должен нарушить свое слово. После того, как Ганц обещал вновь и вновь, что не войдет в одно правительство с Нетаньяху с его обвинительными заключениями – возможно, сейчас его требования изменятся. Или же Ликуду придется расстаться со своим лидером, чего там тоже обещали не делать. Все это – на фоне приближающихся слушаний у юридического советника, которые состоятся в начале октября.

Сегодня кажется, что впервые за последние 10 лет Нетаньяху утратил правое большинство в кнессете. И это ставит его против двух не очень приятных для него вариантов: ротация с Ганцем (в лучшем случае) или уже уход из политической жизни (в менее удачном варианте). В любом случае – все решения на данный момент находятся в руках у президента Ривлина.