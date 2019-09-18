В Венесуэле вышел на свободу близкий соратник Хуана Гуайдо 18.09.2019, 15:08

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Законный президент страны приветствовал освобождение замглавы парламента.

Верховный суд Венесуэлы отпустил из-под ареста зампредседателя парламента Эдгара Самбрано. Оппозиционный политик провел в заключении 135 дней и после своего освобождения вечером 17 сентября заявил, что не совершал никакого преступления и "был почти уничтожен режимом" только потому, что не разделяет его позицию, сообщает dw.com.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что освобождение Самбрано стало результатом переговоров между правительством под руководством президента Николаса Мадуро и небольшой группы оппозиционеров. Между тем процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении Самбрано, продолжается.

Гуайдо заявил об успехе "общественного давления"

Самбрано - соратник временного президента страны и действующего главы парламента Хуана Гуайдо.Против Самбрано и еще девяти оппозиционных депутатов было заведено уголовное дело по обвинению в предательстве и заговоре в связи с провалившейся попыткой восстания 30 апреля. 7 мая контролируемая правительством Конституционная ассамблея лишила Самбрано иммунитета.

Гуайдо ранее осудил задержание своего заместителя. Теперь он назвал его освобождение "победой, ставшей результатом общественного давления".

Liberación de Zambrano y los presos políticos es una victoria de la presión ciudadana, internacional e informe Bachelet, no una "gentileza" de la dictadura.

Lo dijimos hoy: jamás debieron estar tras las rejas. Es un logro de quienes no nos rendimos.

¡Libertad para Venezuela! pic.twitter.com/q3xBL7hYZW — Juan Guaidó (@jguaido) September 17, 2019

Ранее около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо, который уже в течение многих месяцев ведет ожесточенную борьбу против Мадуро, временным президентом. В свою очередь Мадуро пользуется, в частности, поддержкой Москвы.