В Испании задержали россиянина на яхте с 800 кг кокаина 3 2.09.2019, 20:08

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Россиянин вместе с гражданами Сербии и Мексики плыл в Европу под американским флагом.

Испанская полиция задержала парусную яхту с 800 кг кокаина на борту вблизи Азорских островов, сообщает газета El Mundo.

В спецоперации по перехвату парусника Seascape приняли участие сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогой службы Испании. На борту судна было обнаружено 800 кг наркотика.

Трое арестованных моряков — граждане Сербии, России и Мексики — плыли в Европу под американским флагом. После задержание судно было отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

По информации испанских СМИ, сбытом наркотиков занималась сербская мафия.