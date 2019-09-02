закрыть
2 сентября 2019, понедельник, 21:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Испании задержали россиянина на яхте с 800 кг кокаина

3
  • 2.09.2019, 20:08
  • 1,718
В Испании задержали россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Россиянин вместе с гражданами Сербии и Мексики плыл в Европу под американским флагом.

Испанская полиция задержала парусную яхту с 800 кг кокаина на борту вблизи Азорских островов, сообщает газета El Mundo.

В спецоперации по перехвату парусника Seascape приняли участие сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогой службы Испании. На борту судна было обнаружено 800 кг наркотика.

Трое арестованных моряков — граждане Сербии, России и Мексики — плыли в Европу под американским флагом. После задержание судно было отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

По информации испанских СМИ, сбытом наркотиков занималась сербская мафия.


популярное за неделю

Мнение

Белорусские хибакуши и БелАЭС
Белорусские хибакуши и БелАЭС Татьяна Новикова
Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников