Учителя сообщают о запрете мобильников в школах 79 20.09.2019, 13:04

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Молниеносная реакция на скандал в Гомеле?

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» минчанин рассказал «Салідарнасці», как школы прореагировали на слова Лукашенко.

Стоило Лукашенко высказать недовольство мобильниками в школе — и ответ не заставил себя ждать. События развивались молниеносно: в первой половине дня правитель поругал «щенка», днем в школах провели классные часы, где разъяснили «политику партии», а вечером родители уже получили сообщения от классных учителей, в которых четко сказано: «пользоваться мобильными в школе больше нельзя».

Читатель «Салідарнасці» прислал скриншот такого сообщения.

— Вот так, теперь учителя могут спокойно материться, угрожать, загонять в БРСМ — и никто их больше не потревожит своими записями, — комментирует родитель. — И главное, как быстро отреагировали! Вот бы у нас так реагировали на жалобы простых граждан! А то прозрачные урны на избирательных участках могут обсуждать годами. А тут за полдня справились.

По словам собеседника, дети и ранее не пользовались мобильниками на уроках.

— Такие вещи оговариваются с учителем, детей предупреждают, и я знаю, что в классе, где учится мой ребенок, никто мобильник без дела не достает. Ситуация в гомельской школе — исключительная, и такие вещи действительно надо фиксировать, — уверен родитель. — Если не хотите, чтобы вас снимали дети — повесьте видеокамеры в классе, чтобы всегда в случае конфликтной ситуации можно было разобраться, кто прав, а кто виноват.

В любом случае, оставлять детей без мобильных нельзя, считает собеседник.

— Это сын президента может себе позволить не брать телефон. Он-то в школу наверняка не на своих двоих ходит и опасности не подвергается, поэтому ему и не нужна постоянная связь с родителями, — отмечает мужчина. — Ведь вряд ли кто-то оставит сына президента после уроков сгребать листья в качестве «общественно-полезного труда» и уж точно не занесет над его головой парту со словами «тебе пи...ц будет».