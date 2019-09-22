Балтийская лига: Минский СКА победил литовский «Драгунас»
- 22.09.2019, 18:01
Белорусские гандболисты победили литовцев со счетом 30:23.
В первом туре нового сезона Балтийской лиги СКА уверенно обыграл литовский "Драгунас" — 30:23, передает
СКА — ДРАГУНАС — 30:23 (16:11)
СКА: Гирик (6), Бохан (6), Ушал (4), Шилович (4), Черкащенко (3), Алехин (3), Бровко (2), Рутенко (1), Собко (1).
ДРАГУНАС: Сименас (6), Симонавичюс (4), З.Вирбаускас (4), Лапинаускас (2), Смантаускас (2), Ванагас (2), Бучюс (1), Д.Вирбаускас (1), Цибулскис (1).