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Балтийская лига: Минский СКА победил литовский «Драгунас»

  • 22.09.2019, 18:01
Балтийская лига: Минский СКА победил литовский «Драгунас»

Белорусские гандболисты победили литовцев со счетом 30:23.

В первом туре нового сезона Балтийской лиги СКА уверенно обыграл литовский "Драгунас" — 30:23, передает

СКА — ДРАГУНАС — 30:23 (16:11)

СКА: Гирик (6), Бохан (6), Ушал (4), Шилович (4), Черкащенко (3), Алехин (3), Бровко (2), Рутенко (1), Собко (1).

ДРАГУНАС: Сименас (6), Симонавичюс (4), З.Вирбаускас (4), Лапинаускас (2), Смантаускас (2), Ванагас (2), Бучюс (1), Д.Вирбаускас (1), Цибулскис (1).


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