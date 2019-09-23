Николай Козлов: Эта ползучая «интеграция» обернется массовыми выступлениями 23.09.2019, 9:45

Какие политические вопросы волнуют сейчас белорусов.

По всей стране проводятся пикеты, на которых идет сбор подписей за выдвижение кандидатов в «депутаты палаты представителей». Независимые претенденты используют эту возможность прежде всего для того, чтобы привлечь внимание людей к политическим и социальным проблемам, а также собирают подписи за решение вопросов различного уровня, сообщает «Белсат».

«Проблемы в Заславле: это качество воды, это полигон, чтобы его вынесли за пределы города, полигон отходов бытовых», – подходит активист к прохожим.

Игорь Лобков собирает подписи, чтобы выдвинуться кандидатом в «депутаты» в Заславле. И параллельно агитирует местных подписываться под обращением к властям, чтобы решать экологические вопросы города.

«Я не питаю иллюзий о том, что независимых кандидатов могут выбрать в «парламент». Я считаю, что мы можем использовать эту кампанию, чтобы общаться с людьми, рассказывать про Белорусскую христианскую демократию, рассказывать, что есть альтернатива», – говорит Игорь Лобков.

Активисты же из Объединенной гражданской партии общаются с прохожими об опасности интеграции с Россией.

«Эта ползучая аннексия вызывает у всех беспокойство, и, наверное, это обернется какими-то выступлениями, мне так кажется, такое ощущение складывается», — говорит Николай Козлов из ОГП.

«За отставку министра образования Карпенко и за поддержку кандидата в депутаты. Подходите, ставьте подписи!», – громко говорит Виталий Рымашевский на пикете по сбору подписей у вокзала.

Активисты Белорусской христианской демократии требуют изменений в системе образования, обсуждают с людьми причины конфликтов в школах и ищут пути решения этих проблем.

«За это время, что он в должности министра, я не считаю, что было сделано хоть что-то, чтобы реально наше образование могло конкурировать. Учебники старые, методички учителя покупают сами, формируют сами», – говорит Ольга Ковалькова, сопредседатель Белорусского христианской демократии.

«Это может послужить неким толчком, потому что часто такие подписи служат именно таким сигналом для властей, что вот, людям не нравится», – Надежда Гацак из БХД.