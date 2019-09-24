Видеофакт: В Минске парень порезал колесо милицейской Chevrolet Niva 9 24.09.2019, 8:29

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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел на улице Немига.

Случай произошел вечером 22 сентября возле продуктового магазина по ул.Немига в Минске. Сюда после срабатывания сигнализации прибыл наряд Центрального отдела Департамента охраны МВД. Правоохранители припарковали служебную Niva Chevrolet у обочины и направились в торговую точку, сообщает abw.by.

Пока они отсутствовали, к автомобилю подошел прохожий, порезал в нем правое переднее колесо и скрылся. Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила:

- После обнаружения повреждений милиционеры изучили записи с видеорегистратора служебного автотранспорта и обследовали близлежащую территорию. В итоге предполагаемого хулигана по приметам задержали в одном из ближайших кафе и передали для разбирательства следственно-оперативной группе Центрального РУВД столицы. Подозреваемым оказался житель Витебской области 1995 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (хулиганство). Сейчас задержанный находится в ИВС.