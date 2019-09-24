Художник, рисующий икону шамана Габышева: Надо верить, он дойдет! 1 24.09.2019, 8:39

Фото: Константин Еременко

Если не сам шаман, то его идея.

Новосибирский художник-авангардист Константин Еременко – автор многих работ, которые стали вирусными в социальных сетях и популярность которых вышла далеко за пределы интернета. Флаг "Соединенных штатов Сибири", комиксы о сибирском партизане-сепаратисте Лыкове, воображаемый поединок Алексея Навального с Виктором Золотовым в стилистике Энди Уорхола – это лишь малая часть его самых известных работ, сообщает Радио Свобода.

В воскресенье Еременко опубликовал в фейсбуке стилизованную под икону работу, на которой изобразил якутского шамана Александра Габышева в образе православного святого. Сам Габышев 19 сентября был задержан полицией в Бурятии и доставлен в Якутск, где против него возбуждено дело об экстремизме. Несмотря на это, часть сторонников шамана продолжает движение в сторону Москвы, где Александр Габышев обещал "изгнать Путина из Кремля". Как сообщили Радио Свобода сторонники Габышева, 29 сентября они планируют провести митинги и пикеты в его поддержку, а также в поддержку всех российских политзаключенных.

Константин Еременко расстроен арестом шамана: он планировал пройти с ним часть пути до Москвы. В интервью Радио Свобода художник рассказывает, почему решил изобразить Габышева в образе святого и не боится ли, что его новая работа оскорбит чьи-нибудь чувства.

– Когда вы начали следить за походом шамана Александра Габышева в Москву и какие у вас тогда были мысли на этот счет?

– Я его заметил в конце весны. Был такой случай: мы с одним новосибирским поэтом как-то очень сильно выпили и решили устроить акцию "Ходоки до Путина". Но у нас была более абсурдная, что ли, цель – попросить, чтобы "бабы все были красивые", или "Путин, дай покушать". Получилось так, что этот поэт закодировался, протрезвел и акция сорвалась. Когда я увидел в интернете шамана, я начал за ним следить. Я ему реально завидую, у него и путь намного дольше, и цель более правильная. Я слежу за ним уже много месяцев каждый день. Для меня это стало в каком-то смысле реалити-шоу.

– Вы изобразили Габышева в виде святого. Почему, что означает этот образ?

– Он оброс символизмом, он уже просто сгусток символов. Икона – это тоже символизм, символизм русского человека.

– Как будет называться ваша работа?

– Она будет называться, спасибо коллективному разуму фейсбука, "Дойди и изгони".

– Вы не боитесь, что изображение Габышева в виде святого оскорбит чувства каких-нибудь верующих?

– Сложный вопрос. Я всегда был атеистом и материалистом. Шаман может дойти или не дойти, но сама концепция уже фактически идет без него. Я в него начал верить. Теперь я верующий, и они верующие, может быть, они меня оскорбят чем-то. Да, у нас есть проблема "православных активистов", их хлебом не корми, найди повод, чтобы где-нибудь оскорбиться. Я к этому готов.

– Как вы восприняли новость об аресте шамана?

– Это было предсказуемо. Я надеялся, он хотя бы дойдет до Урала. По расписанию он весной должен был быть в Новосибирске, я часть пути хотел пройти с ним. Обидно.

– Как вы вообще относитесь к идее изгнания Путина из Кремля шаманом? Сначала ее воспринимали как шутку или как тоже своего рода художественную акцию, теперь, кажется, за судьбой шамана всерьез следит вся Россия. Почему так произошло?

– Я боюсь, что и весь мир уже. На самом деле, это настолько неожиданный ход, настолько правильный… неважно, что говорит политик, сколько у него в программе текстов, одна страница или 300 страниц – главное, чтобы ему верили. Шаману поверили. Какому-нибудь нашему оппозиционеру верит только какая-то часть людей, а в шамана, мне кажется, людей поверило гораздо больше. Вера – это не логический ход, а иррациональный, в нашей стране это более эффективно.

– А как же выборы, политика? Люди думают, что все это уже не работает и остается уповать только на шамана?

– Не надо думать, что тут мистика какая-то. Это символизм. Шаман смог поменять парадигму. А выборы – я в них давно не верю.

– Что вы будете делать со своей работой, когда закончите ее?

– Несколько вариантов. Возможно, нарисую еще какое-то количество работ и устрою выставку. Потом картины я, как правило, раздариваю.

– Что делать, если шаман так и не дойдет до Москвы?

– Надо верить, он дойдет! Даже если не он, сама концепция дойдет. Нам надо просто немножко набраться терпения, подождать год-полтора, и все это произойдет.