В Новосибирске у командующего Росгвардии нашли дом за десятки миллионов 3 24.09.2019, 10:29

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Площадь элитного особняка превышает 500 квадратов.

Штаб Навального в Новосибирске обнаружил у семьи командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова дом за десятки миллионов рублей. Площадь элитного особняка превышает 500 квадратов, сообщает Сибирь. Реалии.

По данным авторов расследования, дом в престижном посёлке зарегистрировали в 2018 году на жену Стригунова - Марину. Жилой дом в полтора раза меньше особняка Стригуновых в посёлке выставлен на продажу за 62 млн рублей.

Кроме того, в собственности генерала – несколько участков земли площадью свыше 4 тысячи квадратных метров, баня и внедорожник Toyota Highlander. Доход Стригунова за прошедший год составил 3,2 млн рублей, его жены - 346,3 тысячи рублей.

Виктор Стригунов окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, автомобильный факультет, Военно-политическую академию имени Ленина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. С 1991 по 2000 год работал в Восточном округе внутренних войск МВД России, позже был назначен на пост начальника Новосибирского военного института внутренних войск МВД России. С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, а с 2012 по 2016 год Сибирское региональное командование внутренних войск МВД России.

Ранее Стригунов был замечен как покупатель недвижимости у мэрии Новосибирска: в 2006 году он купил квартиру в 105 квадратов за 2,7 млн рублей Часть таких сделок оценивалась в рамках уголовных дел, заведенных на чиновников управления по жилищным вопросам мэрии.