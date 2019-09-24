«Путин носит на руке тонкую красную ниточку» 4 24.09.2019, 11:21

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Фото: ТАСС

Почему российские власти такие суеверные?

В Чечне уже во второй раз задержали людей, обвиняемых в колдовстве. Их показали в сюжетах на телевидении, где те рассказали о своей магии, раскаялись и попросили прощения. Во всех "воспитательных работах" с "колдунами" участвует главный врач Центра исламской медицины в Грозном Адам Эльжуркаев, и судя по его цитатам, в существование колдунов он верит.

Глядя на злоключения шамана Александра Габышева и его последователей, можно сказать, что кто-то также всерьез верит в план шамана – "изгнать злого демона Путина из Кремля".

Доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов в эфире программы "Вечер" рассказал "Настоящему времени", почему в современной России люди верят колдунам и шаманам.

— Вам самим как кажется, верят и в Чечне в колдунов, и в России в шаманов?

— Безусловно, верят. Есть социологические опросы, которые показывают: у нас в стране очень высокий процент тех, кто верит в магию. И в черную магию, и в белую магию.

— Почему?

— Вообще и во всем мире тоже сейчас подъем веры в магию. Но у нас особенно.

— Ну давайте, из-за Гарри Поттера скажем. Или почему? Медицины не хватает, с физикой проблемы в школе?

— Тут дело не только [в этом]. Не нужно считать, что все, кто верят в магию, какие-то безграмотные придурки. Отнюдь. Просто в современном мире так все стало иррационально, что и ответы какие-то на эти проблемы тоже иногда люди начинают искать в области иррационального.

— Потому что объяснить не могут. А может такое быть, что шаман настолько напугал кого-то в Москве – серьезных людей я имею в виду, – что решили [его нейтрализовать]? Или это только дело об экстремизме, на ваш взгляд?

— Насколько я знаю, так называемые силовики в России, то есть деятели силовых ведомств, они народ довольно суеверный: они верят в магию, от всей души верят, искренне. И в этом смысле они плоть от плоти того народа, которым руководят.

— Они же все религиозные люди. Тут вопрос возникает: как это все сочетается, христианское верование [и магия]?

— В случае с шаманом из Якутии это сочетается очень легко. Дело в том, что шаманизм – это путь очень синкретический. И как правило, якутские шаманы – они и в Христа верят, и прибегают к разного рода шаманским ритуалам. Это такой нормальный совершенно синкретизм.

— Силовики верят в сглаз, скажите мне, пожалуйста?

— Да, когда люди, облеченные властные полномочиями здесь, в России, тоже верят в сглаз и при этом поклоняются Поясу Богородицы, ходят в церковь, летают даже за Благодатным огнем в Иерусалим, – это все как-то довольно странно. Все-таки хотелось бы, чтобы они были несколько более грамотные. Но, видимо, это невозможно.

— Я видел несколько раз на кадрах, что у так называемых ГРУшников, которых узнали в Солсбери, и у Владимира Путина есть на руке такая красная тонкая ниточка. Она зачем?

— Вы знаете, это тоже такая магическая ниточка красная. Мадонна, кстати, ее носит. Это имеет отношение к каббале, к иудейской магии.

— На всякий случай или они, правда, верят? Владимиру Путину ниточка зачем?

— На всякий случай. Мне так кажется, на всякий случай.

— Про Чечню немножко. Исламское духовенство – нам всем казалось, что это довольно традиционная религия, а тут надо спросить, наверное, прямо: в Чечне есть джинны?

— Если вы спросите колдунов, то они вам ответят, что есть.

— Я по-другому спрошу: в бытовании людей, в их сознании они есть?

— Есть, конечно, есть. Естественно, что магия в народном сознании сейчас очень глубоко укоренена. Мы с этого начали и этим можем закончить. Я еще раз хочу повторить, что в этом нет ничего уникального. Во всем мире так.

— А вредное в этом что-то есть? Или вредного тоже ничего нет, как вам кажется?

— Мне кажется, что, в общем-то, ничего вредного в этом нет. Это нормальное человеческое сознание.

— Но если нет вредного – пусть шаман идет, я так вас понимаю.

— Это становится вредным тогда, когда происходят различного рода политические манипуляции.

— Или нестабильная ситуация в стране. Вы можете описать, этот момент как-то отличается от других моментов, когда это обостряется, я имею в виду в российской политике?

— Безусловно. Смотрите, почему вокруг Габышева сбилось такое большое количество почитателей и поклонников? Это заговорило такое русское бессознательное. Народ недоволен, протестные настроения очень мощные в стране. Причем и в провинции, не только в столице. В провинции они принимают квазирелигиозную форму: верят в шаманизм, в то, что Христос спасет.

Габышев повторяет христианские молитвы, совершает камлание. Все у него в голове перемешано. И, повторяю, это вполне нормальные вещи. А то, что народ так активно за ним пошел, – это, безусловно, говорит о том, что народ недоволен существующим порядком вещей и прибегает к любым формам для того, чтобы как-то решить для себя эту проблему. В том числе идут вслед за шаманом в Москву.