Валерий Бычковский: В основном подписи ставит молодежь до 35 лет 24.09.2019, 11:29

Валерий Бычковский

Ситуация в стране сильно изменилась.

Валерий Бычковский, который принимает участие в «парламентской кампании» по Есенинскому избирательному округу № 100, в Минске, рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, как идет сбор подписей:

- Самая яркая моя ситуация во время сбора подписей – это инцидент у торгового центра «Скала» и его последствия. Пикет солидарности, который прошел на прошлой неделе. Из-за этого меня вызывали на заседание комиссии, угрожали, но все оказалось бессмысленно. Часто на мой пикет, как и на пикеты других наших активистов, подходят люди, живущие на территории тех округов, где у нас нет кандидатов, из других городов. Хотят поставить подпись, дают свои контакты.

Надо отдать должное: ситуация по сравнению с концом девяностых, с началом двухтысячных годов сильно изменилась. В те времена многие эту власть поддерживали, а сейчас люди разочаровались в ней. Хоть и не все готовы признать, что раньше ошибались. Если народ сам когда-то допустил приход к власти диктатора, то сейчас большинство против, хоть и ограничивается критикой и ролью сторонних наблюдателей. Ждет, что кто-то решит эту проблемы, надеется на кого-то.

Люди, которые ставят подписи – это в основном возрастная категория до 40 лет, до 35 даже. Есть и пожилые люди, но, в основном, молодежь, среднего возраста. Это новое поколение, которое выросло в независимой Беларуси, которое не цепляется за старые, советские догмы, за какие–то устаревшие идеологические моменты, которые нам вбивали с детства. На это поколение и нужно возлагать надежды. Благодаря их поддержке укрепляется и наша решимость и настроение действовать, бороться и идти вперед.

Валерий Бычковский проводит свои пикеты возле станций метро «Пушкинская» и «Спортивная» Сегодня он будет собирать подписи возле кинотеатра «Аврора» с 14.00 до 17.00.