Максим Винярский: Власти пилят дерево, на котором сидят 16 11.09.2019, 8:16

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

О чем говорят люди на пикетах по сбору подписей.

8 сентября в Беларуси началось выдвижение «кандидатов» в «депутаты». Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» собирали подписи у Комаровского рынка, станций метро «Площадь Победы», «Восток» и «Уручье».

Один из координаторов «Европейской Беларуси» Максим Винярский рассказал сайту Charter97.org о том, какие проблемы сейчас больше всего волнуют белорусов и почему он решил участвовать в «парламентской кампании».

- Вы были участником всех значимых политических кампаний за последние, пожалуй, 25 лет. Почему вы решили участвовать в этой «избирательной кампании»?

- Лично я участвую в этой кампании по 104-му Кальварийскому округу города Минска, это возле станции метро Пушкинская. Там вчера и позавчера выставлялся пикет по сбору подписей в мою поддержку.

Хочу сказать, что подавляющее большинство людей понимает, что в стране «выборов» нет. Поэтому первый вопрос, который они задают даже тогда, когда видят пикеты «Европейской Беларуси»: «Зачем этим заниматься? Ведь все знают, что власть у нас узурпировал один человек».

Но достаточно поговорить с человеком, рассказать о наших целях, объяснить, что мы занимаемся не собственно «выборами», а политической кампанией — и отношение сразу меняется.

- И что говорят люди, которые приходят на ваши пикеты по сбору подписей?

- Напомню, что наши цели — это отстранение от власти Лукашенко и смена власти на всех уровнях, недопуск запуска БелАЭС и достойная работа с достойной зарплатой для белорусов.

И когда я говорил с людьми на пикетах об этих задачах, никто не сказал, что в стране все «нормально» — все говорят наоборот: в стране накопилось огромное количество проблем.

И практически все понимают, что власть эти проблемы не решит — поэтому люди рады видеть в Минске на наших пикетах и национальные флаги, и флаги с «Погоней», и символику «Европейской Беларуси». Фактически, люди идут на них, чтобы поговорить о своих проблемах. В нас они видят в первую очередь оппонентов режима — людей, которые пришли с другими ценностями, убеждениями и методами, чем эта опостылевшая им власть.

Поэтому найти общий язык с людьми, которые приходят на наши пикеты по сбору подписей, очень просто. Единственное замечание, которое приходилось слышать — «может, вы боретесь немного не теми средствами?».

- То есть, люди в основном разделяют задачу кампании — отстранить Лукашенко от власти?

- Лично я не видел и не слышал ни одного человека, которому бы эта цель не нравилась.

Большинство людей понимает, что их проблемы — экономические, финансовые, безработица и так далее — связаны с этой властью и «итогами» ее 25-летнего правления. Конечно, у кого-то это понимание больше, у кого-то меньше. Некоторые сразу называют фамилию человека, который стал «корнем» всех проблем белорусов. Другие готовы искать этот «корень»в более близком окружении — чиновниках, начальстве, милиции. Но достаточно немного поговорить с человеком и дать ему время логически подумать — практически все склоняются к мнению, что рыба гниет с головы.

- С властью понятно. А проблема БелАЭС — насколько она актуальна для белорусов?

- По моему личному мнению, БелАЭС несет серьезную угрозу. И есть два фактора, которые делают этот тезис понятным для многих людей.

Первое: если власть ради забавы, нарушая все правила техники безопасности, подрезать пиротехнические заряды, что заканчивается трагедией, как 3 июля — то все видят, что безответственность стала главным «трендом» в стране.

Второе: недавно под Северодвинском в России взорвалась ядерная ракета. И все видят, как лгут российские власти и «Росатом», строящий у нас эту самую БелАЭС. Хорошо, что в этот раз радиоактивное облако прошло мимо Беларуси. Но ведь реактор для БелАЭС сделан теми же «умельцами» из России, которые устроил ядерный взрыв в Неноксе и теперь это скрывают.

Так же будут действовать и наши «специалисты» по подрезанию пиротехники голыми руками. И мы видим их квалификацию и их неспосбоность признаваться в ЧП, которые они устроили. Поэтому все меньше людей верит в то, что к моменту запуску БелАЭС наши и российские «специалисты» не напартачили так, что потом будет поздно. У меня впечатление, что такое мнение разделяют уже практически все.

К тому же на молодых людей повлиял недавно показанный сериал «Чернобыль». Там тоже показано, как власти лгут даже самим себе после радиоактивной катастрофы.

- А что люди говорят о самых насущных проблемах — о зарплатах, работе, уровне жизни?

- На пикетах по сбору подписей я не встретил ни одного человека, который бы сказал, что у него нет проблем с доходами и зарплатами. Многие говорят о возможной трудовой эмиграции. Но далеко не все нравится этот вариант — все-таки белорусы привязаны к своей земле.

В целом, уровень жизни в Беларуси значительно ухудшился за последние несколько лет. Но надо отметить, что это был долговременный и постепенный процесс, напоминающий известную притчу о лягушке в котле: если ее бросить в кипяток сразу — она выскочит из него просто инстинктивно. А если температуру воды повышать медленно — то ее можно сварить, и она этого даже не «заметит».

И с некоторыми в Беларуси такое происходит. Но со временем реальная картина доходит практически до каждого.

- Вот, кстати, с октября около полумиллиона «тунеядцев» будут платить за газоснабжение и теплоснабжение по специальным тарифам…

- Вот именно: когда этот декрет снова вернули, многие думали, что их это не коснется или коснется только в незначительном размере — подумаешь, подогрев воды… А теперь потихоньку добавляется еще и плата за газ и тепло по «драконовским» тарифам. Власти снова надеются на «эффект лягушки».

Чтобы он не сработал, мы должны проводить информационную кампанию и показывать людям, как реально обстоят дела. Потому что, на самом деле, Лукашенко сейчас сам выбивает у себя почву из-под ног. Позиция власти сейчас такая, что они сами пилят под собой сук на дереве, на котором сидят.

- Известная журналистка Ирина Халип сказала, что устроит импичмент Лукашенко, если попадет в «парламент». Что намерены сделать вы в аналогичном случае?

- Я не верю в то, что кто-то из нас сможет попасть в так называемый «парламент», куда назначают только по приказу диктатора.

Поэтому лично я рассматриваю возможность отстранения Лукашенко от власти другими методами. Такие методы есть, и в первую очередь я считаю, что с диктаторами можно разговаривать только через «улицу».