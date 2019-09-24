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Ученые нашли в алмазе таинственный минерал из мантии Земли

  • 24.09.2019, 11:57
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Ученые нашли в алмазе таинственный минерал из мантии Земли
Фото: Nicole Meyer / University of Alberta

Он никогда раньше не встречался на нашей планете.

Таинственный минерал из мантии Земли обнаружен в южноафриканском алмазе.

С помощью ряда анализов ученые определили, что минерал сформировался в 170 километрах под поверхностью Земли, пишет glas.ru.

Крупинка камня, попавшая в алмаз, содержит никогда прежде не встречавшийся на Земле минерал. Он может помочь обнаружить необычные химические реакции, разворачивающиеся в глубинах мантии, слоя Земли, который лежит между корой планеты и внешним ядром.

Ученые откопали минерал на вулканическом участке в Южной Африке, известном как труба Коффифонтейна. Блестящие алмазы усеивают темные магматические породы, которые образуют линию трубы, а сами алмазы содержат крошечные кусочки других минералов,которые находятся на глубине в сотни километров под поверхностью Земли. В одном из этих сверкающих камней ученые обнаружили темно-зеленый непрозрачный минерал.

Породы поглощают другие минералы мантии в своих структурах и могут быть вытеснены на поверхность планеты подземными вулканическими извержениями. Анализируя минеральные включения в алмазах, ученые могут ознакомиться с химическими процессами, происходящими далеко под земной корой.

Авторы исследования отметили, что мантийный минерал гольдшмидит имеет своеобразный химический состав. Он содержит высокие концентрации ниобия, калия и редкоземельных элементов лантана и церия. В остальной части мантии преобладают другие элементы, такие как магний и железо.

Николь Мейер, докторант Университета Альберты в Канаде говорит: «Калий и ниобий составляют большую часть минерала. Эти редкие элементы были собраны вместе и сконцентрированы, чтобы сформировать необычное вещество, несмотря на то, что другие близлежащие элементы были более обильными».


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