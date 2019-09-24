Вероника Мищенко: На пикетах по сбору подписей мы вытаскивам людей из «абыякавасці» 24.09.2019, 12:11

Вероника Мищенко

Активистка рассказала об уникальном социологическом наблюдении, сделанном за последние дни.

Известный видеомаркетолог, активистка «Народной Грамады» Николая Статкевича Вероника Мищенко ответила в «Фейсбуке» на возникшую в белорусском обществе дискуссию о целях осенней уличной кампании:

«По следам вчерашней дискуссии про цель нашей уличной кампании. Переношу свой ответ из лички в свою ленту.

Одна цель - выборы. Настоящие, честные выборы. Уход Лукашенко и смена власти. Возвращение парламентко-президентского правления.

Прежде, чем менять власть, нужно менять мировоззрение. Наши люди в большинстве забиты пропагандой. На своих пикетах мы вытаскивам людей из «абыякавасці». Поэтому мы начали с небольших, но ярких уличных акций. Ежедневных, провокационных для власти…

Мне тоже очень интересно, насколько мы сможем разбудить людей. По крайней мере, тот срез, который я получила на улице, уникален в социологическом плане. Теперь я смогу работать с этими аудиториями и дальше, на протяжении всего года.

Статкевич - лидер протеста. Только за ним пока могут выйти на улицу. Пусть не допустят его, но мы стоим, чтобы у людей появилась реальная возможность выбирать из реальных кандидатов.

Вот так было вчера, когда я решила с нашим стендом стать возле «Белой Руси». Через 5 минут вокруг нас было не меньше десятка людей. «Белая Русь» через полчаса свернулась, очень некомфортно им стало рядом с нами. Зато у нас кипели страсти».