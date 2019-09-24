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Вероника Мищенко: На пикетах по сбору подписей мы вытаскивам людей из «абыякавасці»

  • 24.09.2019, 12:11
Вероника Мищенко: На пикетах по сбору подписей мы вытаскивам людей из «абыякавасці»
Вероника Мищенко

Активистка рассказала об уникальном социологическом наблюдении, сделанном за последние дни.

Известный видеомаркетолог, активистка «Народной Грамады» Николая Статкевича Вероника Мищенко ответила в «Фейсбуке» на возникшую в белорусском обществе дискуссию о целях осенней уличной кампании:

«По следам вчерашней дискуссии про цель нашей уличной кампании. Переношу свой ответ из лички в свою ленту.

Одна цель - выборы. Настоящие, честные выборы. Уход Лукашенко и смена власти. Возвращение парламентко-президентского правления.

Прежде, чем менять власть, нужно менять мировоззрение. Наши люди в большинстве забиты пропагандой. На своих пикетах мы вытаскивам людей из «абыякавасці». Поэтому мы начали с небольших, но ярких уличных акций. Ежедневных, провокационных для власти…

Мне тоже очень интересно, насколько мы сможем разбудить людей. По крайней мере, тот срез, который я получила на улице, уникален в социологическом плане. Теперь я смогу работать с этими аудиториями и дальше, на протяжении всего года.

Статкевич - лидер протеста. Только за ним пока могут выйти на улицу. Пусть не допустят его, но мы стоим, чтобы у людей появилась реальная возможность выбирать из реальных кандидатов.

Вот так было вчера, когда я решила с нашим стендом стать возле «Белой Руси». Через 5 минут вокруг нас было не меньше десятка людей. «Белая Русь» через полчаса свернулась, очень некомфортно им стало рядом с нами. Зато у нас кипели страсти».


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