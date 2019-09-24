Глава Минобороны Украины: Не исключаю новых поставок комплексов Javelin 1 24.09.2019, 12:48

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Американская военная помощь состоит из трех компонентов.

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что военная помощь США для нужд ВСУ продолжает поступать.

Об этом Загороднюк заявил в интервью BBC News Україна, комментируя блокирование Вашингтоном выделения Украине $250 млн и возможное давление президента Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского.

«Я бы не сказал, что она была намеренно заблокирована, ведь мы слышали эту риторику. Оттуда говорили, что есть какие-то задержки, но они были абсолютно уверены, что все произойдет, собственно, что и произошло», — подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что помощь традиционно состоит из трех компонентов — расходы на тренировки, на вооружение и военную технику и на консультативную помощь.

Министр не исключил поставок новой партии Джевелинов, но в рамках другого пакета военной помощи.

«Джевелины, я надеюсь, будут, но они будут идти не по этой линии», — отметил он.