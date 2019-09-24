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Глава Минобороны Украины: Не исключаю новых поставок комплексов Javelin

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  • 24.09.2019, 12:48
Глава Минобороны Украины: Не исключаю новых поставок комплексов Javelin
Иллюстрационное фото

Американская военная помощь состоит из трех компонентов.

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что военная помощь США для нужд ВСУ продолжает поступать.

Об этом Загороднюк заявил в интервью BBC News Україна, комментируя блокирование Вашингтоном выделения Украине $250 млн и возможное давление президента Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского.

«Я бы не сказал, что она была намеренно заблокирована, ведь мы слышали эту риторику. Оттуда говорили, что есть какие-то задержки, но они были абсолютно уверены, что все произойдет, собственно, что и произошло», — подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что помощь традиционно состоит из трех компонентов — расходы на тренировки, на вооружение и военную технику и на консультативную помощь.

Министр не исключил поставок новой партии Джевелинов, но в рамках другого пакета военной помощи.

«Джевелины, я надеюсь, будут, но они будут идти не по этой линии», — отметил он.


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