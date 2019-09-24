Верховный суд Британии: Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента 1 24.09.2019, 13:18

В истории Великобритании принято уникальное решение.

Верховный суд Британии принял уникальное, историческое решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. По мнению судейской коллегии, он неправомерно отправил парламент на долгий перерыв, сообщает ВВС.

Верховный суд - конституционный суд Британии - во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

Председатель Верховного суда леди Хейл объявила в зале суда, что правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем ему понадобилось перед самым запланированным выходом страны из Евросоюза объявлять пророгацию на пять недель, когда нормальная продолжительность пророгации - несколько дней.

Поэтому все 11 судей коллегии единогласно решили, что пророгация была незаконной, и объявили ее юридически ничтожной.

На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытается не дать парламенту помешать его, Джонсона, курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.

После такого решения оппоненты Джонсона - как оппозиционные партии, так и однопартийцы премьера - неминуемо и очень настойчиво потребуют его отставки.

Борис Джонсон, находящийся сейчас в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли он в отставку в случае проигрыша в Верховном суде, ответил лишь, что он внимательно изучит решение суда, и что правительство всецело уважает закон и суд.

Премьер-министр отвечал, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.