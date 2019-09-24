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Студентов массово заставляют работать в колхозах

  • 24.09.2019, 14:43
Студентов массово заставляют работать в колхозах
Иллюстрационное фото

Например, в Толочинском районе учащихся согнали собирать яблоки.

Практика добровольно-принудительного труда на полях в нашей стране касается не только выкапывания картофеля и сбора свеклы. По крайней мере полторы сотни студентов Витебского государственного университета имени Машерова должны за мизерные деньги собирать яблоки в Толочинском районе для местного консервного завода. Об этом сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

«Без выходных мы работали. В субботу нам сократили время. Обычно наш рабочий день был до 17:30, после мы ехали в столовую. Нам сокращали в субботу до 16:30 рабочий дня, а в воскресенье до 14 часов», – говорит участница сельхозработ.

Отправку студентов на сельхозработы учебные заведения комментировать отказываются, перенаправляя все вопросы к БРСМ, который организует процесс. Руководители же городского и республиканского отделов БРСМ, ответственные за студенческие отряды – так официально называются сельхозработы – в течение дня были недоступны.

Витебский правозащитник Леонид Светик утверждает, что привлекать студентов во время учебы к сельхозработам – незаконно, так как это принудительная работа, но студентам никто не объясняет их прав.

«Существующий Кодекс об образовании прямо запрещает использование учащихся и студентов на работах или оказании каких-то услуг. Это действительно незаконно, но студенты на это соглашаются, потому что они не знают своих прав или просто боятся говорить «нет» администрации учебных заведений», – объясняет Леонид Светик.

Законодательство позволяет привлекать на работу студентов и учащихся только в случае, если это соответствует специальности, по которой они обучаются, и предусмотрено учебным планом.


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