С каждым годом Литве будут все больше нужны специалисты из-за границы 1 24.09.2019, 14:53

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Больше всего стране необходимы врачи и медсестры.

Через 10 лет в сфере здравоохранения в Литве будет больше всего не хватать медсестре, а стоматологов будет переизбыток. Таковы прогнозы Правительственного центра стратегического анализа.

Модель прогнозирования потребности в медработниках показала, что через 10 лет, в 2028 году (данные сравниваются с 2018 г. – DELFI), в Литве будет не хватать больше 7000 медсестер. На втором месте, согласно прогнозам, будет нехватка терапевтов (189), на третьем – педиатров (140), пишет delfi.lt.

В сфере одонтологии картина совершенно другая. В 2028 году прогнозируют переизбыток стоматологических гигиенистов (766), одонтологов (763), семейных врачей (257) и помощников одонтологов (235).

В этой модели не оценивается возможность переквалификации специалистов. Не учитываются также демографические изменения, данные эмиграции и иммиграции специалистов.

Представитель центра Гинтаутас Якштас сказал, что в исследование выяснили прогноз – это вызов для Минздрава Литвы.

Якштас указал: "Это платформа для моделирования разных сценариев. Многое зависит от того, какой сценарий мы выбираем. Если есть заданное количество медиков сколько их должно быть, то можно увидеть, сколько из будет через 10 лет".

Как восполнить эту недостачу? "Можно учесть, сколько их работает сейчас, видеть тенденции, сколько в среднем выйдет на пенсию или в каком возрасте обычно уходят. Тогда можно оценить, какую часть работников надо заменить, сколько придет работать после окончания учебы, поскольку сейчас мы видим, что одни эмигрируют, другие работают в другой сфере или переквалифицируются", - заметил Якштас.

Он рассказал, что одонтологи - одни из самых молодых специалистов в наше время. Замена им в ближайшие 10 лет не потребуется. Рынок не расширяется, поскольку жителей больше не становится.

"С учетом этого, уже сейчас одонтологов готовят слишком много", – сказал Якштас.

Он заметил, что Минздрав такие тенденции не удивили. Однако Якштас заметил, что очень сложно будет с регулированием нехватки медсестер. "Это серьезный вызов. Повышение зарплаты на 20–30% не поможет. Те, кто уехал в Скандинавию или Германию, зарабатывают намного больше", – продолжил он.

Минздрав заметил, что потребность в специалистах учитывают, регулируют количеством мест в резидентуре и при помощи других способов. Постоянно идут переговоры и о повышении зарплат.

В следующем году вуз оканчивают 350–380 врачей. "По сравнению с другими странами ЕС, в Литве количество врачей в общем достаточное (в Литве на 1000 жителей приходится в среднем – 4,5 врача, в среднем в ЕС – 3,6). Однако их распространение неравномерное и некоторые уезжают после учебы, а другие выбирают работу в частных клиниках", – сказано в ответе Минздрава.

Для решения вопроса нехватки специалистов в регионах Минздрав инициировал проект "Снижение неравномерного распределения врачей". Суть проекта – привлечение в такие регионы молодых специалистов, учебу которых оплачивают муниципалитеты (20%) и ЕС (80%). В зависимости от стоимости учебы в резидентуре, такой специалист потом должен отработать в муниципалитете от 2 до 4 лет.