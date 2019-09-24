Суд ЕС оставил в силе санкции против Януковича 24.09.2019, 15:22

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Прошлогодние санкции против беглого украинского диктатора были отменены.

Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича до марта 2019 года. Решение о продлении санкций до марта 2020 года продолжит действовать, сообщает gordonua.com.

Суд Европейского союза общей юрисдикции отменил санкции, введенные Советом ЕС в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в марте 2018 года, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Как сказано в постановлении от 24 сентября, суд отменил решение Совета Евросоюза от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года и обязал Совет ЕС оплатить судебные расходы, связанные с этим рассмотрением.

При этом суд ЕС не отменял действие решения Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которым санкции против Януковича и его соратников были продлены до марта 2020 года.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал.

Сегодня пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир сообщил, что суд ЕС отменил санкции в отношении Виктора Януковича. Он не уточнил, что ограничительные меры, введенные в марте 2019 года, продолжают действовать.