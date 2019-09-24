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Белорусские рабочие за границей стали переводить меньше денег домой

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  • 24.09.2019, 15:35
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Белорусские рабочие за границей стали переводить меньше денег домой

Сумма уменьшилась на $5 миллионов.

Белорусские гастарбайтеры перевели из России во втором квартале этого года 17 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом сумма переводов уменьшилась. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России, сообщает tut.by.

По сравнению с предыдущими годами (сравниваем данные за второй квартал) гастарбайтеры стали переводить в Беларусь меньше денег. Например, во втором квартале 2018 года общая сумма переводов составила 22 миллиона долларов, во втором квартале 2017-го — 32 миллиона, во втором квартале 2016-го — 31 миллион, во втором квартале 2015-го — 22 миллиона.

При этом по сравнению с первым кварталом этого года общая сумма переводов в апреле-июне увеличилась на 1 миллион долларов (тогда она составляла 16 миллионов). А вот сумма одного перевода, наоборот, уменьшилась, в первом квартале она равнялась 293 долларам, а во втором — 276.

По данным белорусского Нацбанка, во втором квартале белорусы получили из-за границы переводы на сумму 75,9 миллиона долларов. В последнее время многие белорусские специалисты востребованы за границей, например врачи или строители.

Белорусы по-прежнему активнее всего едут на заработки в Россию. В первом полугодии российский рынок труда принял, по данным Департамента по миграции и гражданству МВД, 2237 человек (годом ранее — 2676). При этом статистика зафиксировала интересный факт: в первом полугодии россиян к нам на заработки прибыло больше, чем белорусов отправилось на российский рынок труда.


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