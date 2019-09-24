Ученые описали последний день жизни динозавров 3 24.09.2019, 16:17

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По словам исследователей, не все динозавры исчезли в один день.

Специалисты из США добыли образцы из центра кратера Чиксулуб, что помогло воссоздать последний день эпохи динозавров, пишет lenta.ua.

Примерно 66 миллионов лет назад гигантский астероид длиной до 81 километра врезался в побережье современной Мексики, что вызвало волну вымирания, в результате которой исчезло 75% жизни на Земле. Теперь геологи Техасского университета пробурили породы под кратером Чиксулуб и извлекли ценные образцы керна на глубине от 500 до 1300 метров ниже морского дна. Благодаря кропотливой работе исследователям удалось восстановить события того рокового дня.

Расплавленная порода, древесный уголь и отсутствие серы являются одними из характерных признаков удара. Астероид вызвал цунами, которое поднялось на несколько сотен метров и смыло камни и грязь обратно в кратер. Около 130 метров материала всего за один день засыпало кратер, сохранив экологические данные об этой области в первые минуты и часы после удара. Сначала место удара было огненной пустыней, но затем вся планета замерзла, что привело к концу мелово-палеогенового периода, знаменующего конец мелового периода и гибель динозавров.

По словам исследователей, не все динозавры умерли в тот день, но очень многие. Расплавленный камень указывает на то, что астероид обрушился на планету с силой в 10 миллиардов атомных бомб и поджёг леса на тысячи километров вокруг. Каменные породы испарились в результате удара, выбросив огромное количество сульфатных аэрозолей в атмосферу, где они блокировали свет Солнца, резко снизив температуру Земли на многие годы.