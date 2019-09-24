Джонсона призвали уйти в отставку 3 24.09.2019, 19:00

Борис Джонсон

Либеральные демократы заявили, что Джонсон не пригоден быть премьером Великобритании.

Оппозиционные партии призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку после того, как Верховный суд страны признал незаконным решение правительства приостановить работу парламента на пять недель, сочтя это попыткой заглушить голос парламента в преддверие запланированного на 31 октября Брекзита, передает svoboda.org.

Лидер лейбористов Джереми Корбин предложил Джонсону "рассмотреть вопрос о занимаемой должности и стать самым недолговременным премьер-министром в истории".

Либеральные демократы заявили, что Джонсон не пригоден быть премьером.

С призывами к Джонсону уйти в отставку выступили партии шотландских и валлийских националистов.

Борис Джонсон, который находится в Нью-Йорке на генассамблее ООН, по дороге туда заявлял, что не подаст в отставку, даже если решение будет не в пользу правительства.

Во вторник, комментируя решение суда, Джонсон заявил, что категорически с ним не согласен, но правительство подчинится, и парламент возобновит работу.

При этом не исключена возможность, что Джонсон вновь приостановит работу парламента, хоть и не на столь долгий срок, для традиционной подготовки речи королевы, в которой оглашаются законодательные инициативы правительства.

Спикер парламента Джон Беркоу заявил, что парламент должен вернуться к работе безотлагательно. Предполагается, что это произойдет уже в среду.