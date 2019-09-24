Ученые объяснили, как мозг «стирает сны» 1 24.09.2019, 19:33

Механизм стирания информации у людей похож на мышиный.

Ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США обнаружили, что группа клеток в мозге препятствует хранению сновидений, сообщает ria.ru со ссылкой на издание Science.

Ученые во время опытов на мышах уделили внимание работе гипоталамуса — центра контроля многих гормонов и вегетативных функций. Там расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна.

Исследования проводились на мышах. Одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, в результате чего животные хуже узнавали ранее изученное. А мыши, у которых клетки МСН были выключены, напротив, показали лучшие результаты тестов на память.

Сновидения, как заявил соавтор исследования Томас Килдаф, появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны.

"Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах", — подытожил ученый.

Исследователи считают, что механизм стирания информации у людей похож на мышиный.