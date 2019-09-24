закрыть
24 сентября 2019, вторник, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Матч брестского «Динамо» и БАТЭ покажут с 16 камер

  • 24.09.2019, 20:45
Матч брестского «Динамо» и БАТЭ покажут с 16 камер

Масштабную трансляцию одного из важнейших матчей чемпионата Беларуси можно будет увидеть 25 сентября.

Футбольный клуб "Динамо-Брест" совместно с телеканалом "Беларусь 5" организуют в Бресте масштабную трансляцию одного из важнейших матчей нынешнего чемпионата Беларуси, в котором сыграют лидеры первенства — брестское "Динамо" и БАТЭ, передает pressball.by.

Принципиальная встреча двух топовых команд состоится 25 сентября в 20.45 на Стадионе ОСК "Брестский" и будет показана с 16 камер. Кроме того, запланирована работа большой выездной студии и флеш-интервью как в перерывах, так и во время игры.

Освещение футбольного матча в таком масштабе организовано по инициативе "Динамо-Брест".

Все билеты на матч, а это более десяти тысяч, проданы всего за четыре часа, что тоже стало своеобразным рекордом в истории белорусского футбола.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь