Матч брестского «Динамо» и БАТЭ покажут с 16 камер 24.09.2019, 20:45

Масштабную трансляцию одного из важнейших матчей чемпионата Беларуси можно будет увидеть 25 сентября.

Футбольный клуб "Динамо-Брест" совместно с телеканалом "Беларусь 5" организуют в Бресте масштабную трансляцию одного из важнейших матчей нынешнего чемпионата Беларуси, в котором сыграют лидеры первенства — брестское "Динамо" и БАТЭ, передает pressball.by.

Принципиальная встреча двух топовых команд состоится 25 сентября в 20.45 на Стадионе ОСК "Брестский" и будет показана с 16 камер. Кроме того, запланирована работа большой выездной студии и флеш-интервью как в перерывах, так и во время игры.

Освещение футбольного матча в таком масштабе организовано по инициативе "Динамо-Брест".

Все билеты на матч, а это более десяти тысяч, проданы всего за четыре часа, что тоже стало своеобразным рекордом в истории белорусского футбола.