Нефть подешевела более чем на 3% 24.09.2019, 22:05

На нефтяные цены оказали влияние слова Трампа.

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН. Reuters замечает, что на нефтяные цены оказали влияние слова Трампа, касающиеся торговой войны с Китаем, передает РБК.

По данным на 21:05, нефть марки Brent торговалась на уровне $62,69 за баррель. Это на 3,13% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Нефть марки WTI также демонстрировала снижение. Баррель нефти этой марки стоил $56,95 за баррель (минус 2,88%).

Трамп в своей речи на Генассамблее ООН раскритиковал действия Пекина. «Китай не только отказался принять обещанные реформы, но и запустил экономическую модель, зависящую от масштабных рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой, передачи технологий, связанных с демпингом продуктов, и кражи интеллектуальной собственности, а коммерческих секретов — в огромных масштабах», — сказал Трамп.

Кроме того, опрошенные Reuters участники рынка связывают падение цен на нефть с экономическими данными ведущих европейских экономик и Японии. «Мы по-прежнему наблюдаем постоянный пересмотр в сторону снижения спроса на нефть в 2019 году», — заявил агентству Энди Липов из Lipow Oil Associates в Хьюстоне.