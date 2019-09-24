Знамя шамана Елена Гункель, «Немецкая волна»

24.09.2019, 22:17

Сторонники шамана Габышева: кто эти люди и чего добиваются.

Когда называющий себя шаманом житель Якутска Александр Габышев в марте нынешнего года покинул родной город, чтобы дойти до Москвы и "изгнать Путина", которого он считал "злым духом", то был один. Однако со временем к Габышеву присоединились около двух десятков единомышленников, решивших сопровождать его на том или ином участке пути. Некоторые изъявили желание дойти с ним до Москвы. После задержания Габышева 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области несколько человек откололись от группы, другие решили продолжить путь, несмотря ни на что.

Один из сторонников шамана Александра Габышева - Кирилл Мухтарулин

Как говорят сами участники группы, в далекий путь они отправились не ради того, чтобы изгонять злых духов. Мирное шествие пешком в Москву, чтобы "поддержать идею шамана", стало для них своеобразной формой социального протеста, который должен привлечь внимание центральных властей к тому, как живется простым людям за тысячи километров от российской столицы.

Отряд шамана выступает "за возвращение свободы в Россию"

После задержания Александра Габышева группу возглавил другой якутский шаман - Эллей, присоединившийся к ней за несколько недель до этого. Как говорят участники шествия, после своего задержания Габышев в телефонном разговоре передал пожелание, чтобы именно Эллей стал лидером группы.

Сейчас путь продолжают в общей сложности девять человек. Трое из них обычно с грузом палаток и прочих вещей на машине отправляются вперед и готовят ужин и новое место для ночлега. Оставшаяся шестерка продолжает путь пешком. С собой участники шествия несут черно-белое "знамя шамана". На нем изображен Александр Габышев с крылья за плечами, подобными ангельским. Одно крыло черного цвета, а другое - белого. На знамени написано: "Путь шамана. За возвращение свободы в Россию".

Один из сторонников шамана Александра Габышева - Дмитрий Крюков

Кроме того, группа несет с собой юрту, в которой жил шаман Габышев до задержания. "Каждый раз, разбивая лагерь, мы ее ставим как символ", - пояснил один из участников шествия, 28-летний Кирилл Мухтарулин. К Александру Габышеву он присоединился в забайкальском поселке Улёты полтора месяца назад и прошел за это время около 900 км. До этого Мухтарулин работал грузчиком в магазине, но чтобы поддержать шамана на пути в Москву, уволился. Жены и детей у него нет.

Принудительное возвращение группы в Слюдянку

Обычно группа отправляется в дорогу около девяти утра, за день удается пройти около 15-20 километров. "Там, где местность холмистая, как здесь, продвигаемся вперед медленнее", - объясняет Кирилл. Утром во вторник, 24 сентября, он вместе со спутниками вышел из города Слюдянка, что в Иркутской области.

Юрта задержанного шамана Александра Габышева

На Байкальском шоссе их нагнали три полицейские машины. По словам сотрудников полиции, им поступили сведения о том, что группа нарушает ПДД и мешает движению транспорта по трассе. "Сказали, что мы не пересекаем линию ограничительной разметки", - говорит Кирилл.

По словам другого участника шествия, назвавшегося Алексеем Брылевым, в качестве доказательства того, что было нарушение ПДД, сотрудники полиции предоставили видеозаписи, сделанные ими, когда полицейская машина следовала за группой. Для "выяснения обстоятельств" шестерых пеших участников шествия посадили в машины полиции и вернули в Слюдянку. Однако на беседу в отделении полиции согласились лишь двое. Остальные отказались, сославшись на то, что не являются официально задержанными.

Через какое-то время всем девятерым разрешили продолжить путь и даже отвезли на тех же полицейских машинах обратно к тому месту на трассе, где ранее остановили и попросили проехать в отделение. Ранее те же сотрудники полиции уже приезжали к лагерю группы, чтобы проверить документы, добавляет Кирилл.

"Молодежи не все равно, что происходит в стране"

Молодому человеку, представившемуся Дмитрием Крюковым, по его словам, 22 года и родом он из города Иваново. К группе сторонников Габышева он присоединился в городе Селок, что в Забайкальском крае, полтора месяца назад. После того, как Крюков провел в группе месяц, к нему приехала его жена. По выражению Дмитрия, к идее шамана она относится "нейтрально", но хотела поддержать своего мужа.

Дмитрий признается, что шаман "просто открыл ему глаза". "Причем это копилось уже давно, и я, наверное, просто искал способ это выразить, - делится участник группы. - Когда я увидел Сашу (Габышева. - Ред.), то понял, что это и есть тот шанс что-то изменить, на что-то повлиять, как-то помочь или хотя бы попытаться".

Лагерь сторонников шамана Александра Габышева вблизи Байкала

По словам Дмитрия, своим примером он хочет пробудить народ, открыть ему глаза, чтобы тот увидел, что молодежи не все равно, что происходит в стране. "Когда 22-летний парень не находится в клубе, а отправляется пешком в Москву, как вы думаете, мотивирует это других людей или нет?", - спрашивает Крюков.

Проблемы, волнующие последователей шамана

Несмотря на свой сравнительно молодой возраст, Дмитрий уже успел столкнуться с рядом жизненных трудностей, жил в детском доме, потом был вынужден покинуть квартиру, предоставленную ему ранее как сироте. По словам Крюкова, после болезни его мать (лишенная родительских прав, но сохраняющая хорошие отношения с сыном) больше не смогла трудоустроиться: "Да и работы у нас в поселке нет никакой".

Еще один участник группы, Алексей Брылев, рассказал, что родом из Улан-Удэ, раньше работал помощником машиниста электровоза. Увидев в интернете ролик про шамана, решил присоединиться к последователям Габышева. По словам Алексея, его особенно волнует ситуация, которая складывается на российском Дальнем Востоке, в частности усиление там влияние Китая.

В то же время ему хочется, чтобы Россия перестала жить наследием СССР и начала развивать собственные технологии, чтобы полицейские уважительно относились к гражданам, люди получали зарплату, соответствующую их квалификации, а телевидение отражало реальную ситуацию в стране.

В прошлом Алексей работал помощником машиниста электровоза. Сегодня он склонен верить различным конспирологическим теориям, в частности в существование "плана Даллеса" (якобы разработанный ЦРУ во время холодной войны план действий, целью которого было моральное разложение населения СССР. - Ред.).

Последователи шамана: "Смысл - в самом пути"

В свою очередь, Кирилл Мухтарулин, как и его спутники, отмечает, что их волнует не столько решение личных проблем, сколько изменение положения в целом. "Смысл нашего пути - в самом пути", - подчеркивают последователи шамана и выражают надежду, что в каждом городе, который они минуют на пути в Москву, их идеи не оставят людей равнодушными.

"Мы просто идем мирным шествием, чтобы поддержать Александра Габышева, - делится Кирилл. - Мы никого не изгоняем, а хотим привлечь внимание к тому, что происходит в стране". На вопрос, собираются ли единомышленники якутского шамана добиваться личной встречи с президентом Путиным, когда дойдут до столицы, они отвечают уклончиво: "До Москвы еще далеко".

Елена Гункель, «Немецкая волна»