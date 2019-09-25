На пикете «Европейской Беларуси» по сбору подписей поддержали Дмитрия Полиенко 25.09.2019, 10:41

Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ Весна

(обновлено) Активисты собирают подписи у здания Минского городского суда.

На пикете «Европейской Беларуси» по сбору подписей выразили солидарность с Дмитрием Полиенко, сообщает пресс-служба кампании.

Пикет по сбору подписей проходит у здания Минского городского суда.

Пикет по сбору подписей возле здания Минского городского суда проводят также активисты «Народной Грамады».

На пикеты по сбору подписей, где высказывается солидарность с политзаключенным Дмитрием Полиенко, пришел лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

25 сентября в Минском городском суде должен был начаться суд над общественным активистом Дмитрием Полиенко. Однако его перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьи Петра Орлова. Процесс должен проходить в закрытом режиме. Правозащитники требуют открытого судебного разбирательства.

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org